Oto nowi dowódcy w Wojsku Polskim. Prezydent Rzeczypospolitej wręczył generałom nominacje

– Bardzo dziękuję panu premierowi za spokojne i zgodne ustalenie tych nominacji. Nie było żadnych wątpliwości, kto powinien otrzymać awans generalski, kto powinien zostać mianowany na te najważniejsze stanowiska dowódcze w Wojsku Polskim – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent pogratulował bezpośrednio gen. Sokołowskiemu

– Panie generale, gratuluję z całego serca. To bardzo wąski korpus w korpusie generalicji RP, generałów czterogwiazdkowych. To bardzo wąski korpus także wśród naszych sojuszników w Sojuszu Północnoatlantyckim, można powiedzieć, że także w przestrzeni światowej. To absolutnie należna, zasłużona, wypracowana nominacja. Dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych to najważniejsze stanowisko, jeżeli chodzi o budowanie zdolności obronnych polskiej armii. To odpowiedzialność za codzienną służbę i pracę żołnierzy, realizację procesu modernizacji polskiej armii – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że gen. Sokołowski przez ostatnie lata pełnił „najbardziej odpowiedzialne funkcje”.

– Czy to w planowaniu i szeroko pojętej logistyce wojskowej jako dowódca operacyjny, czy to poprzez dowodzenie wspólną, wielonarodową jednostką, czy to poprzez służbę w ostatnich latach jako polski przedstawiciel w komitetach wojskowych NATO i UE. W tej chwili pan generał kandyduje na wyjątkowo dla nas ważną funkcję przewodniczącego komitetu wojskowego UE. Wierzymy w to głęboko, że pan generał tę istotną funkcję obejmie.

A oto krótkie notki biograficzne (według wpisów w Wikipedii) wymienionych wyżej generałów Wojska Polskiego.

Marek Sokołowski – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1992); Akademii Obrony Narodowej (1999). Ukończył podyplomowe studia strategiczno-operacyjne (2007); podyplomowe studia polityki obronnej w AON (2009); podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie (2008). Ukończył m.in. kurs w Centrum Walki z Terroryzmem w Turcji; kurs obrony przed bronią masowego rażenia w AON; kurs walki w bliskim kontakcie i szkolenie z walki w bezpośrednim kontakcie z użyciem broni w tłumie i obszarach gęsto zaludnionych z wykorzystaniem strzelań specjalnych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (2008). Ukończył Kurs Instruktorski w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, uzyskując tytuł instruktora judo (1992). Posiadacz 3. dana w tej dyscyplinie sportu, ukończony kurs płetwonurków oraz tytuł skoczka spadochronowego. Czynnie uprawia krav magę…

Krzysztof Stańczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994) oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (ASzWoj 2023). Realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prywatnie pasjonat biegów średniodystansowych. W życiu najbardziej ceni ciężką pracę. Ważna jest dla niego szczerość, sumienność oraz prawdomówność. Służbę rozpoczął w 1994 r. w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie. Następnie służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 r. związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Uczestnik pięciu misji poza granicami kraju (Syria, Irak, Afganistan). Z Wojskami Obrony Terytorialnej związany od samego początku formowania...

Sławomir Wojciechowski ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1987); doktor nauk o bezpieczeństwie (2017); dowódca 4. Pułku Przeciwlotniczego (2004–2007); dowódca 17. Brygady Zmechanizowanej (2008–2012); dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno–Wschodniego (2018–2021); od 14 lipca 2022 r. Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitecie Wojskowym NATO i Komitecie Wojskowym UE. W 2015 r. został zastępcą Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a 10 stycznia 2017 r. Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz odebrał awans na stopień generała dywizji. 22 lutego 2018 r. mianowany na stopień generała broni...

Generał broni Sławomir Wojciechowski, Polski Przedstawiciel Wojskowy przyKomitetach Wojskowych NATO i UE, zgodnie z decyzją @prezydentpl, Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, otrzymał akt mianowania na stopień generała. pic.twitter.com/ivnUdxa48h— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) May 3, 2024