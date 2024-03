Onyszkiewicz zaskakująco o wejściu Polski do NATO: NATO nas nie chciało. My się musieliśmy wedrzeć

„Wbrew temu co twierdzi dziś Putin - że NATO niejako wciągnęło Polskę i inne kraje do swojego gremium, po to, żeby zagrozić Rosji - NATO wcale nas nie chciało. My się do tego NATO musieliśmy wedrzeć. I to nie było wcale takie proste” – wspomina Janusz Onyszkiewicz, który 25 lat temu pełnił funkcję ministra obrony narodowej, a przez długie lata był też zaangażowany w proces włączenia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

GARDA: 25 lat Polski w NATO. Rozmowa z Januszem Onyszkiewiczem