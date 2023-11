O jeden okręt więcej przy Nadbrzeżu Pomorskim w Gdyni. ORP „Sokół” będzie „pomnikiem wojennomorskiej techniki”

Trwa wielka operacja przetransportowania do nowego miejsca stacjonowania „Sokoła”. Ten okręt w porównaniu z „Błyskawicą” (z roku 1936) to młodzieniaszek. W norweskiej marynarce wojennej KNM „Stord”, bo tak się nazywał nim został „Sokołem”, służył w latach 1967-2002. Po modyfikacjach trafił do Marynarki Wojennej RP. Służył w niej do 8 czerwca 2018 r.

Wkrótce po tym jak „Sokół” został wycofany ze służby, rozpoczęto jego przebudowę do funkcji muzealnych. „To bez wątpienia od miesięcy najbardziej wyczekiwana wiadomość. Okręt podwodny – dawny ORP „Sokół” typu Kobben - przenosi się do Muzeum Marynarki Wojennej! Przed nami skomplikowana operacja transportu okrętu z PGZ Stoczni Wojennej, gdzie dotąd prowadzono podstawowe, wielkoskalowe prace przystosowujące okręt do nowej funkcji okrętu – muzeum. Transport podzielony jest na dwa główne etapy – wodny i lądowy. Okręt wraz z „wyposażeniem transportowym” będzie waży ok. 360 ton, długość wynosi ok. 47,4 m, szerokość maks. 4,60 m (ale tymczasowa rama transportowa ma ok. 8 m)” – podało Muzeum tuż przed rozpoczęciem złożonej operacji logistycznej według takiego oto harmonogramu:

• 16 listopada. ORP „Błyskawica” odholowano na czas operacji transportu do Portu Wojennego na Oksywiu.

• 17 listopada. Na terenie PGZ Stoczni Wojennej rozpoczęła się operacja przemieszczenie „Sokoła” na specjalny ponton TRD-Voyager (60×20 m). Okręt umieszczono na podnośniku Synchrolift. Po zakończeniu załadunku ponton z zamocowanym „Sokołem” przeholowano do nabrzeża technicznego (na terenie gdyńskiego portu), gdzie „Sokoła” przygotowano zostanie do wyładunku.

• 19-20 listopada. W zależności od warunków zaplanowano przejście pontonu z „Sokołem” do Nabrzeża Pomorskiego.

• 20-22 listopada. Rozpocznie się przygotowanie do przemieszczenia okrętu z pontonu na podstawione na nabrzeżu samojezdne wieloosiowe platformy transportowe SPMT.

• 22-23 listopada. Główny punkt operacji. Złożony i bardzo widowiskowy dla obserwatorów. W tych dniach zaplanowano transport drogowy okrętu na platformach SPMT do niecki ekspozycyjnej. Po nim rozpocznie się przygotowanie okrętu do operacji przesuwania na miejsce docelowe. • 24 listopada. Finał operacji: posadowienie „Sokoła” w niecce ekspozycyjnej.

Między 22 a 28 listopada ORP „Błyskawica” wróci na swoje miejsce przy Nabrzeżu Pomorskim.

W ramach przystosowania „Sokoła” do nowego życia w PGZ Stoczni Wojennej oczyszczono i zakonserwowano kadłub. Wycięto wejścia i wyjścia dla zwiedzających, pomalowanie kadłuba. Zdemontowano silnik okrętu i przeniesiono go na Ekspozycję Plenerową w Muzeum. Kiedy będzie można oglądać najnowszy nabytek Muzeum Marynarki Wojennej? W nowym sezonie, a ten tradycyjnie zaczyna się w kwietniu.

Muzeum wyjaśnia: „Wyeksponowany obiekt o tak intrygującej architekturze, jak wydobyty z wody okręt podwodny, pełnić będzie równocześnie funkcję edukacyjną i kulturotwórczą. Poprzez zaaranżowane, udostępnione do zwiedzania wnętrze ukazywać będzie specyfikę niełatwej służby marynarzy okrętów podwodnych. Realistyczne warunki, nagromadzenie oryginalnej zachowanej techniki, wsparte efektami świetlnymi i dźwiękowymi, stanowić będzie o walorach poznawczych i atrakcyjności przekazu. Będzie to zatem zabytek – pomnik wojennomorskiej techniki z głębokim historycznym przesłaniem”...