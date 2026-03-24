Niemieckie myśliwce Eurofighter kończą misję w Polsce

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-03-24 11:20

Niemieckie myśliwce Eurofighter EF-2000 zakończyły swoją misję w Polsce, pełniąc dyżury w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku od 6 grudnia 2025 roku. Ich obecność w ramach misji NATO Enhanced Air Policing oraz NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) miała na celu wzmocnienie ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO, co podkreślało sojuszniczą solidarność i interoperacyjność. Zakończenie misji podsumowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), dziękując za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem regionu.

Eurofighter EF-2000 Typhoon

Autor: Sławomir "Hesja" Krajniewski/ Materiały prasowe

Misja niemieckich Eurofighterów w Malborku stanowiła istotny element w systemie obrony powietrznej NATO. Jak podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X, samoloty EF-2000 Sił Powietrznych Republiki Federalnej Niemiec stacjonowały w Polsce od 6 grudnia 2025 roku. Ich głównym zadaniem było wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu, co jest szczególnie ważne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Misja ta była częścią szerszych działań NATO Enhanced Air Policing, które mają na celu zapewnienie ciągłej ochrony przestrzeni powietrznej państw członkowskich.

Rola w NATO Security Assistance and Training for Ukraine

Oprócz zadań związanych z patrolowaniem przestrzeni powietrznej, niemieckie myśliwce brały udział w misji NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Ta inicjatywa NATO ma na celu wspieranie Ukrainy w jej wysiłkach obronnych poprzez szkolenia i dostarczanie niezbędnego sprzętu. 

Sojusznicza solidarność i interoperacyjność

Obecność niemieckich Eurofighterów w Polsce była, zdaniem DORSZ, „nie tylko realnym wzmocnieniem obrony powietrznej Sojuszu, ale też silnym sygnałem zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa”. Współpraca między polskimi a niemieckimi siłami zbrojnymi w ramach tej misji pokazała wysoką interoperacyjność oraz zdolność do wspólnego działania w obliczu zagrożeń. 

Podziękowania za wspólną służbę 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyraziło wdzięczność za wkład Niemiec w bezpieczeństwo regionu. We wpisie na platformie X czytamy:

„To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony. Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO”. 

