Niemieckie myśliwce Eurofighter kończą misję w Polsce

Misja niemieckich Eurofighterów w Malborku stanowiła istotny element w systemie obrony powietrznej NATO. Jak podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X, samoloty EF-2000 Sił Powietrznych Republiki Federalnej Niemiec stacjonowały w Polsce od 6 grudnia 2025 roku. Ich głównym zadaniem było wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu, co jest szczególnie ważne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Misja ta była częścią szerszych działań NATO Enhanced Air Policing, które mają na celu zapewnienie ciągłej ochrony przestrzeni powietrznej państw członkowskich.

Dziękujemy za wsparcie 🇵🇱🤝🇩🇪Zakończyła się misja myśliwców ✈️ Eurofigher EF-2000 Sił Powietrznych Republiki Federalnej Niemiec, które od 6 grudnia 2025 roku pełniły dyżury w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach misji NATO Enhanced Air Policing oraz NATO Security… pic.twitter.com/DnN9vagJ3a— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 24, 2026

Rola w NATO Security Assistance and Training for Ukraine

Oprócz zadań związanych z patrolowaniem przestrzeni powietrznej, niemieckie myśliwce brały udział w misji NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Ta inicjatywa NATO ma na celu wspieranie Ukrainy w jej wysiłkach obronnych poprzez szkolenia i dostarczanie niezbędnego sprzętu.

Sojusznicza solidarność i interoperacyjność

Obecność niemieckich Eurofighterów w Polsce była, zdaniem DORSZ, „nie tylko realnym wzmocnieniem obrony powietrznej Sojuszu, ale też silnym sygnałem zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa”. Współpraca między polskimi a niemieckimi siłami zbrojnymi w ramach tej misji pokazała wysoką interoperacyjność oraz zdolność do wspólnego działania w obliczu zagrożeń.

Podziękowania za wspólną służbę

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyraziło wdzięczność za wkład Niemiec w bezpieczeństwo regionu. We wpisie na platformie X czytamy:

„To był niezwykle ważny gest współpracy w ramach kolektywnej obrony. Dziękujemy za wspólne czuwanie nad bezpieczeństwem nieba nad Polską i wschodnią flanką NATO”.