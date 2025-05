Niemiecki szef MSZ alarmuje. Chce wzmocnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim

Niepewna sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego

Nowy minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul w wywiadzie dla „Neue Osnabrücker Zeitung” (NOZ) wyraził zaniepokojenie sytuacją w regionie Morza Bałtyckiego.

„Uważam, że cały ten region bałtycki wzbudził dotychczas zbyt małe zainteresowanie opinii publicznej. Chciałbym w czasie mojej kadencji zwrócić na niego większą uwagę” – powiedział Wadephul.

Minister podkreślił, że „Sytuacja jest niepewna, to oczywiste”.

Rosyjska agresja i akty sabotażu

Wadephul nawiązał do celowego zniszczenia kabli przesyłu danych między krajami bałtyckimi a Skandynawią oraz usunięcia boi granicznych na Bałtyku. Do tego należy dodać naruszanie przez Rosję przestrzeni powietrznej państw UE i NATO oraz agresywne zachowanie rosyjskiej marynarki wojennej.

„Oczywiste jest więc, że żyjemy tutaj w niebezpiecznej okolicy” – zaznaczył Wadephul.

Wzmocnienie baz Bundeswehry

Minister podkreślił strategiczne znaczenie Szlezwiku-Holsztynu dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego.

„Oczywiste jest, że Szlezwik-Holsztyn ma strategiczne znaczenie, jeśli chcemy uczynić cały region Morza Bałtyckiego bezpieczniejszym” – powiedział Wadephul.

Dlatego też Ministerstwo Obrony rozważa wzmocnienie baz Bundeswehry na północy kraju.

Ukraina ma perspektywę członkostwa w UE

Odnosząc się do Ukrainy minister stwierdził, że kraj ten ma perspektywę członkostwa zarówno w UE, jak i w NATO.

„W NATO zgodziliśmy się, że Ukraina jest na drodze do przystąpienia do sojuszu obronnego i że droga ta jest nieodwracalna”. Przed wyborem na szefa rządu kanclerz Friedrich Merz również podkreślił, że wojna na Ukrainie musi się zakończyć przed przystąpieniem tego kraju do UE.

Kontynuacja polityki Annaleny Baerbock

Polityk CDU kontynuuje tym samym politykę swojej poprzedniczki, Annaleny Baerbock z Partii Zielonych. Pod koniec kwietnia, w związku z atakami na kable przesyłu danych na Morzu Bałtyckim, rząd nalegał na lepszą ochronę infrastruktury. Baerbock w magazynie ZDF powiedziała: „Widzieliśmy przez ostatnie trzy i pół roku, że ataki hybrydowe wzrosły. Naszym głównym zadaniem jest teraz lepsza ochrona tego strategicznego celu w ukierunkowany sposób, który musimy wspólnie zintensyfikować”.

Zagrożenia i flota cieni

Baerbock zwróciła uwagę na zagrożenia w regionie Morza Bałtyckiego, takie jak zakłócenia sygnałów GPS i tzw. rosyjska flota cieni. W odniesieniu do tzw. rosyjskiej floty cieni wezwała do zwiększenia patroli. Polityk Partii Zielonych powiedziała, że kontrole są konieczne także na wodach międzynarodowych.