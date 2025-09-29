Niemiecka fregata w Kopenhadze. NATO wzmacnia ochronę Danii przed tajemniczymi dronami

W niedzielę (28 września) niemiecka fregata FSG Hamburg zawinęła do portu w Kopenhadze, co jest bezpośrednią odpowiedzią na trwające od tygodnia incydenty z dronami. Jak podają duńskie siły zbrojne, obecność okrętu ma na celu wzmocnienie nadzoru nad przestrzenią powietrzną Danii. Fregata bierze udział w operacji NATO o nazwie Baltic Sentry (Bałtycka Straż), a jej obecność w stolicy Danii jest również związana z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas nadchodzącego szczytu UE, który odbędzie się w środę.

Ministerstwo obrony w Paryżu przekazało 29 września, że Francja wesprze siły zbrojne Danii w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas środowego szczytu UE w Kopenhadze, by zwiększyć zdolność strony duńskiej do zwalczania dronów. Francja skieruje również tymczasowo do Danii zespół 35 osób zajmujących się sposobami zwalczania bezzałogowców. „Ten oddział stanowi uzupełnienie środków duńskich i europejskich, i jest odzwierciedleniem solidarności europejskiej w sferze obrony przed poważnym zagrożeniem” - oświadczyło ministerstwo obrony.

Niezidentyfikowane drony – nowe zagrożenie

Od tygodnia Dania boryka się z problemem niezidentyfikowanych dronów, które poważnie zakłócają ruch lotniczy na lotniskach cywilnych, a także pojawiają się nad obiektami wojskowymi. Duńska premierka Mette Frederiksen otwarcie nazwała te powtarzające się incydenty „atakami hybrydowymi”, podkreślając ich złożony charakter i potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa narodowego. Tego typu zdarzenia wymagają skoordynowanej odpowiedzi, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wystawa wojsk lądowych na MSPO 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Międzynarodowa solidarność w walce z dronami

W obliczu rosnącego zagrożenia, Dania otrzymała wsparcie od innych państw. Szwecja zaoferowała wypożyczenie systemów antydronowych, które pomogą w wykrywaniu i neutralizowaniu niezidentyfikowanych obiektów. Co więcej, Ukraina, kraj obecnie walczący z rosyjską agresją, zadeklarowała wysłanie ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zwalczania dronów. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen wyraził swoje wzruszenie i wdzięczność za ofertę pomocy ze strony Ukrainy, podkreślając jej symboliczne znaczenie.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa i zakazy lotów

W odpowiedzi na kryzys, duńskie władze podjęły szereg dodatkowych działań. Na międzynarodowym lotnisku Kastrup w Kopenhadze zainstalowano radar specjalnie przeznaczony do wykrywania dronów. Informacje te, początkowo doniesienia medialne, zostały potwierdzone przez duński resort obrony na platformie X. Dodatkowo, duńskie ministerstwo transportu ogłosiło wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu lotów cywilnych dronów. Zakaz ten ma obowiązywać od poniedziałku do piątku, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie działań służbom odpowiedzialnym za obronę powietrzną.