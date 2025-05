Spis treści

Plany Pistoriusa i wyzwania dla przemysłu

Według informacji agencji Reuters minister Boris Pistorius chce znacznie zwiększyć niemiecki budżet obronny. Polityk SPD chce zaproponować podwyżkę już w budżecie na 2025 rok. Jeden z informatorów powiedział, że Pistorius dąży do budżetu obronnego w wysokości ponad 60 miliardów euro do 2025 roku. Wysoki rangą urzędnik rządowy na którego powołuje się agencja, powiedział że jest to krok we właściwym kierunku. Minister zamierza utrzymać roczne wydatki na poziomie ponad 60 miliardów euro przez najbliższe cztery lata i mają one zostać objęte średnioterminowymi planami wydatków rządu.

Drugie źródło, wskazało, że ministerstwo obrony zamierza osiągnąć budżet w wysokości około 63 miliardów euro w 2025 roku. Oznaczałoby to wzrost o 10 miliardów euro w stosunku do budżetu proponowanego przez koalicję byłego kanclerza Olafa Scholza przed jej rozpadem w listopadzie ubiegłego roku.

„Mimo wszystko wyzwaniem będzie to, jak wydać pieniądze w odpowiednim czasie” – dodało źródło, powołując się na częsty problem, jakim jest to, że przemysł zbrojeniowy często ma trudności z wystarczająco szybkim zwiększeniem produkcji, aby sprostać nieplanowanym zamówieniom.

Budżet obronny Niemiec

W ubiegłym roku budżet obronny Niemiec wyniósł 52 miliardy euro, co i tak było kompromisem po walce z ówczesnym ministrem finansów Christianem Lindnerem z FDP, który ostatecznie opuścił koalicję, doprowadzając do przedterminowych wyborów. Dodatkowo 20 miliardów pochodziło ze specjalnego funduszu, który utworzono po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 2025 roku planowany budżet na obronność wynosi 53,25 mld euro.

Pistorius w czasie negocjacji budżetowych chciał dodatkowych 6,5 miliarda euro, które jak wtedy tłumaczył "nie były wzięte z powietrza". Na całe szczęście nowa kolacji oraz dawni koalicjanci SPD z poprzedniego rządu razem z CDU/CSU przegłosowali nowelizacje Ustawy Zasadniczej. Doprowadzając tym samym do wyłączenia z hamulca zadłużenia, wszystkich wydatków na obronę i bezpieczeństwo przekraczających jeden procent produktu krajowego brutto.

Wysoko postawione źródło rządowe, zapytane o rzekomy cel wynoszący „ponad 60 miliardów euro”, nie udzieliło szczegółowych informacji, ale stwierdziło, że kwota ta jest prawidłowa. Rzecznik ministerstwa obrony, powiedział, że proces budżetowy na rok 2025 nie został ukończony. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył zgłoszonemu celowi przekraczającemu 60 miliardów euro.

W ciągu ostatnich lat Niemcy jeśli chodzi o działania zakupowe dla Bundeswehry, zakupili 35 sztuk F-35 od USA za ok. 10 mld euro, głównie finansowany z funduszu specjalnego na Bundeswehrę. Śmigłowce Chinook - 60 śmigłowców transportowych za ok. 7 mld euro. Cztery fregaty F126 dla marynarki wojennej za ponad 5 mld euro. Wydano również 3 mld euro na sprzęt radiowy i nowoczesne stanowiska dowodzenia.