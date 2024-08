Między nami wywiadami. Dlaczego Andrzej Poczobut nie został uwolniony w wymianie więźniów między Wschodem a Zachodem?

oprac. Andrzej Bęben 18:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To była największa operacja, od zakończenia zimnej wojny, wymiany agentów i więźniów politycznych między Rosją a Zachodem („kolektywnym”, jak to Moskwa zwykła określać). Do swoich ojczyzn wróciło 26 osób, Przebywały w więzieniach w siedmiu krajach. Dziesięć osób (w tym dwie nieletnie), wróciło do Rosji, trzynaście do Niemiec, trzy do USA. Wymianą zostały objęte osoby osadzone w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i na Białorusi. Jacek Siewiera, szef BBN, wyjawił, że w negocjacjach ze stroną amerykańską ws. wymiany więźniów z Rosją padło nazwisko Andrzeja Poczobuta.

i Autor: LEONID SHCHEGLOV/AFP/East News Andrzej Poczobut