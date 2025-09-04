Marynarka Wojenna z nowymi torpedami. Inwestycja w szkolenie załóg

4 września 2025 roku, podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, doszło do podpisania istotnej umowy, która znacząco wpłynie na rozwój polskiej Marynarki Wojennej. Kontrakt, zawarty między Agencją Uzbrojenia, reprezentującą Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, a firmą MEGMAR Logistics & Consulting Sp. z o.o., dotyczy dostawy torped treningowych MU-90PDT.

Nowe torpedy dla polskiej floty

Umowa przewiduje dostarczenie pięciu torped treningowych MU-90PDT wraz z kompleksowym pakietem logistycznym. Całkowita wartość kontraktu opiewa na około 39 milionów złotych, a realizacja dostaw ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2028 roku.

Pozyskane torpedy będą miały kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu wyszkolenia załóg w zakresie zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). Będą one wykorzystywane do szkolenia:

Załóg okrętów ORP Gen. K. Pułaski i Gen. T. Kościuszko,

Załóg śmigłowców SH-2G i AW-101,

A w przyszłości także załóg fregat wielozadaniowych MIECZNIK.

Ruszyła budowa drugiego Miecznika

Strategiczna inwestycja w obronność

Zakup torped MU-90PDT jest strategiczną decyzją, która ma na celu optymalizację procesu szkoleniowego. Jak podkreślono, ich pozyskanie, adekwatne do posiadanego bojowego wariantu MU-90, pozwoli na sprawne podniesienie poziomu wyszkolenia polskich marynarzy, a tym samym zdolności Marynarki Wojennej.

Wybór tego konkretnego typu torped treningowych jest również uzasadniony ekonomicznie. Dzięki niemu uniknie się dodatkowych kosztów, które mogłyby wyniknąć z wdrożenia torped innego typu, takich jak konieczność dostosowania infrastruktury czy dodatkowego przeszkolenia załóg. Jest to więc inwestycja, która łączy efektywność szkoleniową z rozsądnym zarządzaniem budżetem obronnym.