Marynarka Wojenna z nowymi torpedami. Inwestycja w szkolenie załóg

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-04 21:08

Polska Marynarka Wojenna wzmocni swoje zdolności obronne dzięki nowym torpedom treningowym. Umowa na dostawę pięciu torped MU-90PDT, o wartości około 39 milionów złotych, została podpisana podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To kluczowy krok w podnoszeniu poziomu wyszkolenia polskich marynarzy i załóg jednostek pływających oraz latających.

Autor: Agencja Uzbrojenia/ Materiały prasowe

4 września 2025 roku, podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, doszło do podpisania istotnej umowy, która znacząco wpłynie na rozwój polskiej Marynarki Wojennej. Kontrakt, zawarty między Agencją Uzbrojenia, reprezentującą Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, a firmą MEGMAR Logistics & Consulting Sp. z o.o., dotyczy dostawy torped treningowych MU-90PDT.

Nowe torpedy dla polskiej floty

Umowa przewiduje dostarczenie pięciu torped treningowych MU-90PDT wraz z kompleksowym pakietem logistycznym. Całkowita wartość kontraktu opiewa na około 39 milionów złotych, a realizacja dostaw ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2028 roku.

Pozyskane torpedy będą miały kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu wyszkolenia załóg w zakresie zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). Będą one wykorzystywane do szkolenia:

  • Załóg okrętów ORP Gen. K. Pułaski i Gen. T. Kościuszko,
  • Załóg śmigłowców SH-2G i AW-101,
  • A w przyszłości także załóg fregat wielozadaniowych MIECZNIK.
Ruszyła budowa drugiego Miecznika

Strategiczna inwestycja w obronność

Zakup torped MU-90PDT jest strategiczną decyzją, która ma na celu optymalizację procesu szkoleniowego. Jak podkreślono, ich pozyskanie, adekwatne do posiadanego bojowego wariantu MU-90, pozwoli na sprawne podniesienie poziomu wyszkolenia polskich marynarzy, a tym samym zdolności Marynarki Wojennej.

Wybór tego konkretnego typu torped treningowych jest również uzasadniony ekonomicznie. Dzięki niemu uniknie się dodatkowych kosztów, które mogłyby wyniknąć z wdrożenia torped innego typu, takich jak konieczność dostosowania infrastruktury czy dodatkowego przeszkolenia załóg. Jest to więc inwestycja, która łączy efektywność szkoleniową z rozsądnym zarządzaniem budżetem obronnym.

