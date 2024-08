Lekki włoski lotniskowiec zawitał do Japonii. To pierwsza taka wizyta w historii

Okręt flagowy włoskiej marynarki wojennej, lotniskowiec Cavour, po raz pierwszy w historii zawinął do portu w Japonii – poinformowała 23 sierpnia agencja Kyodo, oceniając, że odzwierciedla to dążenie Włoch do zwiększenia obecności w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie nasila się ekspansja Chin.

i Autor: Marina Militare / Facebook Lekki włoski lotniskowiec Cavour