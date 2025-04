Kremlowscy analitycy pilnie śledzą prace nad projektem tej ustawy

Nasze prawo jest publicznie dostępne, z pewnością znane i analizowane na Kremlu; powinniśmy to wykorzystać do komunikacji strategicznej, by pokazać, że nasze państwo jest gotowe do reakcji w każdych warunkach i nie będzie się wahać – powiedział PAP szef BBN gen. Dariusz Łukowski. Od lipca ub.r. w Sejmie funkcjonuje specjalna podkomisja, której zadaniem jest zbadanie skierowanego do Sejmu przez prezydenta Andrzeja Dudę wiosną ub.r. projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

i Autor: AI/BBN