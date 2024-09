Kontrwywiad czeski: Rosja pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Czech

„Dążenie Rosji do napisania na nowo geopolitycznej mapy świata i zbudowania "nowego porządku światowego" jest obecnie największym zagrożeniem i największym wyzwaniem dla globalnej społeczności” – podkreślono w raporcie.

BIS zwróciła uwagę, że Rosja oprócz konwencjonalnej wojny przeciwko Ukrainie prowadzi też hybrydowe ataki przeciwko Czechom i innym zachodnim demokracjom. Coraz częściej wykorzystuje nowoczesną technologię do atakowania stabilności, demokracji i wolności.

Według BIS Rosja stanowi zagrożenie dla świata zachodniego, wykraczające poza konflikt na Ukrainie. „Wysiłki Rosji zmierzające do polaryzacji opinii publicznej, szerzenia dezinformacji lub angażowania się w działania sabotażowe stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, któremu Republika Czeska będzie musiała stawić czoło w przewidywalnej przyszłości” – napisano w sprawozdaniu. Czeska służba jest zdania, że Rosja próbuje odbudować potencjał swoich służb specjalnych pod przykrywką dyplomacji.

W dorocznym raporcie BIS opisała też Chiny jako zagrożenie dla euroatlantyckiego kręgu cywilizacyjnego, w tym Czech. Zwróciła uwagę, że Chiny wykorzystują czeskich naukowców do pozyskiwania niepublicznych informacji i orientowania się w czeskim środowisku naukowym. Do Chin na płatne wycieczki zapraszani są politycy, urzędnicy państwowi i biznesmeni. BIS opisuje to jako ryzykowne ze względu na to, że później mogą się oni czuć zobowiązania do okazania wdzięczności.

BIS nie uznała, by Czechy były zagrożone przez islamski terroryzm. Środowisko muzułmanów w kraju określiła jako umiarkowane. Obserwowano za to obywateli innych państw, którzy przyjeżdżali do Czech, a mieli związki z tzw. Państwem Islamskim.

PAP