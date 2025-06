– Siły zbrojne nie stoją w miejscu. Gdziekolwiek zdarzają się klęski żywiołowe, tam pojawiają się mundurowi. Dziś te siły są wzmocnione przez Wojska Obrony Terytorialnej. To są lokalsi, to kapitał sąsiedzki. Mają konkretną wiedzę i znajomość terenu. Wiedzą kto jest ważny w konkretnym rejonie – mówi gen. Zielski, podkreślając przydatność WOT we wspomaganiu działań kryzysowych i pomocy ludności cywilnej.