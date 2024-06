Kolejny kraj w Europie zapowiada powrót obowiązkowej służby wojskowej. Chce wprowadzić wraz z rozpoczęciem nowego roku

"W 2008 roku wstrzymaliśmy obowiązkową służbę wojskową i od tego czasu do dzisiaj zniknęła cała infrastruktura i personel, który pracował z poborowymi" - zauważył minister.

Dodał, że Chorwacja dysponuje co roku "18 tys. mężczyzn, którzy mogą dołączyć do wojska".

Minister Anuszić wyjaśnił, że przygotowanie obowiązkowej służby wojskowej jest zadaniem Sztabu Generalnego. "Szef Sztabu zapewnił mnie, że przygotował już absolutnie cały program. Wkrótce przedstawimy go rządowi, a następnie upublicznimy i przystąpimy do realizacji" - zaznaczył szef resortu obrony.

Minister zastrzegł, że pierwszego stycznia 2025 roku przywrócona zostanie obowiązkowa służba wojskowa, "ale nie w pełnym zakresie".

Chociaż polityk nie ujawnił szczegółów programu, chorwackie media podawały wcześniej, że służba mogłaby trwać trzy miesiące, a poborowi otrzymywaliby miesięczne wynagrodzenie na poziomie co najmniej 700 euro.

Pobór do wojska powraca w Europie

Łotwa wznowiła go w zeszłym roku, a Litwa i Szwecja zrobiły to niedawno. Obowiązkowa służba wojskowa w Europie odbywa się obecnie w Szwajcarii, Austrii, Grecji, Cyprze, Danii, Norwegii, Finlandii, i w Estonii. Dania zaproponowała w zeszłym miesiącu rozszerzenie jej na kobiety i mężczyzn. W Niemczech dyskutuje się nad jakąś formą jego przywrócenia na wzór Szwecji lub nawet sięgnięcia po cudzoziemców. W Wielkiej Brytanii generał Patrick Sanders, szef sztabu generalnego, wezwał w styczniu do stworzenia "armii obywatelskiej", choć brytyjski rząd stwierdził, że nie ma planów przywrócenia poboru.

W marcu minister obrony Władysław Kosiniak - Kamysz pytany w "Rozmowie Piaseckiego” powiedział, że nie ma planów przywrócenia wprowadzenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Ale ona jest zawieszona, a nie zlikwidowana. W razie potrzeby można ją odwiesić — mówił minister. Dodają dalej, że „nie ma żadnego planu odwieszania zasadniczej służby wojskowej obowiązkowej, bo jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa”. Jak dodał: „ponad pięć tysięcy żołnierzy do połowy marca wstąpiło do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to jest absolutny rekord” - przekazał.

Dodał, że "jest też coś takiego jak aktywna rezerwa - 28 dni przeszkolenia, złożenie przysięgi". - To nie jest odbycie zasadniczej służby, bo ona trwa dużo dłużej - zaznaczył.

W ubiegłym roku w listopadzie w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, jedynie 27 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju należy wprowadzić obowiązkową służbę wojskową, a 13 proc. wskazuje, że powinna ona dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obowiązkowej służby nie chce zaś 44 proc. badanych.

Z badania wynika, że wśród przeciwników (44 proc.) obowiązkowej służby wojskowej przeważają mężczyźni - 49 proc. (wobec 40 proc. pań) nie chce, aby ten obowiązek wrócił, 16 proc., badanych nie ma zdania.

