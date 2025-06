Kobiety w NATO. Międzynarodowa konferencja w Ciechanowie podkreśla ich rolę w bezpieczeństwie

W sobotę, 7 czerwca 2025 roku w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Women of NATO”. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 gości w mundurach – żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej NATO, wybitnych prelegentów i ekspertów, w tym specjalistki ds. cyberbezpieczeństwa, PR-u, doświadczone weteranki oraz byłych żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych, takich jak JW GROM i Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca.

Konferencję oficjalnie otworzył Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. dr Krzysztof STAŃCZYK, który podkreślił kluczową rolę kobiet w polskich Siłach Zbrojnych, zwracając uwagę na ich liczbę, wysokie wykształcenie oraz ogromne zaangażowanie:

Kobiety stanowią ponad 21 tysięcy żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP, z czego ponad 8 300 służy w Wojskach Obrony Terytorialnej, co stanowi około 20% formacji. To grupa wysoko wykształcona i niezwykle zaangażowana. Doskonale zdaję sobie sprawę, jak wymagająca jest służba, zarówno w całych Siłach Zbrojnych, jak i w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wciąż pokutują pewne stereotypy dotyczące kobiet-żołnierzy, ale wierzę, że dzięki takim wydarzeniom jak ta konferencja, nasze postrzeganie się zmienia. Wasza praca, to często praca na kilku etatach – dom, rodzina, służba i stabilizacja zawodowa. Wiele z Was to mamy, które często samotnie wychowują dzieci, a także kobiety, które łączą służbę z obowiązkami rodzinnymi, gdy ich partnerzy również służą w Siłach Zbrojnych. To ogromne poświęcenie i determinacja, które budzą mój ogromny szacunek i uznanie. Dziękuję Wam za to, że wnosicie do naszej formacji pasję, zaangażowanie oraz patriotyzm, który przekazujecie swoim dzieciom. Z dumą możecie nosić mundur i mówić: jestem kobietą-żołnierzem. Kobiety ramię w ramię z mężczyznami wykonywały ciężką pracę podczas operacji Feniks na terenach dotkniętych powodzią. Tam nie było widocznych podziałów, tam była pełna współpraca zgranych zespołów ze wszystkich brygad. To właśnie wspólne działanie, wzajemne wsparcie i zaangażowanie pozwoliły nam skutecznie nieść pomoc potrzebującym. Kobiety-żołnierze udowodniły, że są równie niezastąpioną częścią Sił Zbrojnych RP, gotową sprostać każdemu wyzwaniu. Jestem przekonany, że kobiety w mundurach będą nadal nieustannie się rozwijać, sięgać po swoje marzenia i podnosić swoje kompetencje, inspirując kolejne pokolenia.