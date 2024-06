Generał Stańczyk: Pierwszym zadaniem brygady Ochrony Pogranicza w razie wojny, będzie próba odparcia ataku

Grzegorz Zasępa, Super Ekspress: Panie Generale co oznacza przejście Wojsk Obrony Terytorialnej spod nadzoru Ministerstwa Obrony Narodowej pod Sztab Generalny?

Gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk: Oznacza to przede wszystkim usystematyzowanie struktur dowodzenia. Wojska Obrony Terytorialnej jako rodzaj Sił Zbrojnych, będzie teraz podlegał pod szefa Sztabu Generalnego, jak pozostałe rodzaje Sił Zbrojnych w Polsce.

A z czego wynika to zmiana?

Zmiana wynika z zapisów konstytucyjnych, ale przede wszystkim z zapisów związanych z ustawą o urzędzie ministra. Jesteśmy po certyfikacji, która pokazała, że jesteśmy zdolni w pewnych obszarach, co oznacza, że decyzją Ministra Obrony Narodowej przechodzimy w podporządkowanie do Sztabu Generalnego. Warunkiem było pozytywne przejście certyfikacji, co stało się faktem.

W jakiej kondycji są teraz Wojska Obrony Terytorialnej? Jesteście nadal rozwijającą się jednostką? Czy jedność jest dokonywana?

Oceniam, że jesteśmy formacją już w miarę stabilną. W tym roku zakończamy proces formowania dwóch ostatnich brygad, czyli 15 Lubuskiej Brygady OT i 17 Opolskiej Brygady OT, co oznacza de facto, że proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej w tym roku zostanie zakończony. Będziemy ewentualnie rozwijać poszczególne elementy zdolności, mam tu na myśli przede wszystkim drony oraz artylerię, którą też chcemy wprowadzać w niektórych brygadach.

Jak Pan generał ocenia zainteresowanie kandydatów i rekrutację? Zainteresowanie się zmniejsza czy zwiększa?

Obserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie na początku konfliktu z Ukrainą, natomiast teraz też nie możemy narzekać na brak zainteresowania. W ten weekend wcieliliśmy około 500 żołnierzy w struktury Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast innym aspektem jest utrzymanie żołnierzy w swoich szeregach i tutaj muszę powiedzieć, że ta retencja jest dość duża, natomiast należy pamiętać, że my również szkolimy rezerwistów. W zeszłym roku ponad 9000 żołnierzy zdecydowało się odejść z naszych struktur, wielu z nich znalazło swoje miejsce w Wojskach Operacyjnych, nowotworzących się dywizjach, brygadach oraz przeszli w stan pasywnej rezerwy.

Czyli służba w Wojskach Obrony Terytorialnej może być przepustką do zawodowej służby to po pierwsze, po drugie, jakie są jeszcze korzyści ze służby Wojsk Obrony Terytorialnej?

Tak jak Pan wspomniał, służba w WOT może być przepustką do służby w Wojskach Operacyjnych, ale również może być przepustką do studiowania na uczelniach wojskowych. Mamy również swoje programy takie jak Sonda, gdzie szkolimy naszych podoficerów, szkolimy oficerów w ramach kursów Agrykoli na uczelniach wojskowych. Mam tutaj na myśli Akademię Wojsk Lądowych i Wojskową Akademię Techniczną. W tej chwili szkoli się około 176 żołnierzy w tych uczelniach i to są nasze potencjalne kadry - najniższe kadry oficerskie - dowódcy plutonów.

Panie General, a to nie jest trochę tak, że ten zapał mija po kilku miesiącach w WOTcie i ludzie sobie jednak odpuszczają, bo wolą mieć weekend dla siebie, bo wolą inaczej spędzać czas i inaczej to sobie wyobrażali?

Jak Państwo wiedzą, wszystko zależy od chęci i jeżeli ktoś chce rozwijać swoje pasje, to niezależnie od tego czy to jest pogoda, czy niepogoda przychodzi na weekend raz w miesiącu i szkoli się zgodnie z programem szkolenia. Natomiast rzeczywiście, czasami obserwujemy, szczególnie u młodych osób, że ten zapał mija po jakimś czasie, żołnierze wybierają inną drogę, inną ścieżkę, ale to jest służba dobrowolna i każdy może wstąpić lub zwolnić się z terytorialnej służby wojskowej w dowolnym momencie.

Jak się domyślam, to czego nauczył się rekrut, to jednak zostaje, nawet jeśli ta przygoda trwała tylko kilka miesięcy.

Tak jak wspomniałem, taki żołnierz przechodzi w stan pasywnej rezerwy i on jest w zasobach Sił Zbrojnych. Będzie powoływany na szkolenia krótkoterminowe lub długoterminowe i ten jego zasób wiedzy, który nabył w czasie szkolenia podstawowego i później ewentualnie w czasie szkoleń indywidualnych pozostanie.

Niedawno odbyła się konferencja i WOT był tą jednostką, która testowała nowy karabinek MSBS GROT, jak te oceny wypadają, jak wypada współpraca z fabryką broni?

Tak jak Pan wspomniał, rzeczywiście WOT był pierwszym rodzajem Sił Zbrojnych, który pozyskał na wyposażenie Modułowy System Broni Strzeleckiej Grot i w tej chwili, jeżeli chodzi o konferencję, która miała miejsce 22 czerwca, dzieliliśmy się doświadczeniami z użytkowania, ale przede wszystkim też z obsługi tej broni. Mamy już pewnie przemyślenia na temat środków konserwacji, które być może nie do końca się sprawdzają w użytkowaniu, ale też zaprezentowano nową wersję karabinka A3. Mam nadzieję, że ta wersja wejdzie na wyposażenie nie tylko Wojsk Obrony Terytorialnej, ale całych Sił Zbrojnych już w przyszłym roku.

Czyli Pana zdaniem to jest karabinek, w który powinien być wyposażona większość polskiej armii?

Dodam, że w tej chwili już 40% stanu osobowego Sił Zbrojnych ten karabinek ma na wyposażeniu i planem jest, zgodnie z rozmową z Prezesem Fabryki Broni Łucznik, by do końca 2026 roku na wyposażeniu armii było ponad 260 000 sztuk tej broni.

A czy fabryka broni wprowadza w życie zmiany, które Wy sugerujecie?

Tak, temu służą takie właśnie konferencje, których głównym celem jest podzielenie się doświadczeniami użytkowników z przedstawicielami fabryki. Fabryka broni słucha żołnierzy, przykładem może być skrócenie pasa do MSBS GROT, choć wczoraj pojawiło się znowu opinia, żeby ten pas wydłużyć.

Ja pamiętam, kiedy realizowaliśmy serial „Zawsze gotowi, zawsze wierni” to trytytki jeszcze były zdejmowane przed zdjęciami do tej broni, a jeszcze się używa trytytki?

Nie, już się ich nie używa. Regulatory gazowe nie wypadają i tu muszę powiedzieć z całą stanowczością. Broń została tak zmodyfikowana, tak ulepszona, że nie ma możliwości, aby ten regulator gazowy wypadł.

Był taki czas, kiedy w Internecie przede wszystkim był hejt na Grota, jak pan to ocenia, skąd się to wzięło?

W mojej ocenie ten hejt pojawił się ze strony osób, które w życiu tego GROTa nie widziały, lub ani razu go nie użytkowały. Ale on doskonale sprawdza się w użytkowaniu i mamy tego przykłady, choćby z Ukrainy. W tym roku planujemy kolejne dostawy tego karabinka. Z racji tego, że jesteśmy instytucją ekspercką w jego zakresie spływają do nas prośby, o doposażenie innych jednostek operacyjnych w tę broń, co ma miejsce.

Panie General, nawet politycy mówią, że żyjemy w czasach przedwojennych, jakie byłoby pierwsze zadanie dla WOT, gdyby nasze granice zostały naruszone?

Jak państwo wiedzą formowane są dwie brygady Obrony Pogranicza i w mojej ocenie pierwsze zadanie w takiej sytuacji to będzie przede wszystkim próba odparcia ataku, ale również powiadomienie przełożonych o tym, że coś się dzieje. Mamy wgląd w sytuację na granicy, jesteśmy w tej chwili na niej obecni. To nie jest tak, że granica nie jest monitorowana, bo dodam, że od 2021 roku wspieramy Straż Graniczną w obronie i ochronie granicy wschodniej. W tej chwili mam ponad 700 żołnierzy właśnie tam realizujących swoje zadania. Kolejnym z zadań może być podjęcie działań nieregularnych, które myślę, że będziemy też z powodzeniem wykonywać.

Jesteśmy na Grotowisku, to są zawody strzeleckie WOTu, ale też otwarte dla ludności.

Tak, to są zawody strzeleckie Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również to są zawody otwarte dla różnego rodzaju stowarzyszeń, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa. Cieszę się, że wszystkie reprezentacje z naszych brygad stawiły się. Przede wszystkim liczę na to, że zawody przebiegną bezpiecznie.

Generał brygady Krzysztof Stańczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994) oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (ASzWoj 2023). Realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gen. bryg. Stańczyk służbę rozpoczął w 1994 roku w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie. Następnie służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 roku związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Oficer o imponującym szlaku bojowym – uczestnik pięciu misji poza granicami kraju (Syria, Irak, Afganistan).

Z Wojskami Obrony Terytorialnej związany od samego początku formowania - 2017 r. Gen. bryg. pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku Szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. Następnie od 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.

11 września 2023 objął stanowisko I Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 9 listopada 2023 roku mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.