Spis treści

Wielki pokaz zdolności interoperacyjnych różnych rodzajów wojsk i sprzętu

Defilada na warszawskiej Wisłostradzie i pikniki z żołnierzami zorganizowane z okazji tegorocznego Święta Wojska Polskiego były doskonałą okazją do pokazania sprzętu i uzbrojenia polskiej armii. Jednak jak się okazuje - niejedyną. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że 17 września odbędzie się kolejne duże wydarzenie z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego - Jesienny Ogień 2023. Data nie jest przypadkowa, bowiem 17 września 1939 roku ZSRR dokonał agresji na Polskę. Jest więc rzeczą oczywistą, że będzie to demonstracja siły i pokaz najpotężniejszej broni polskiej armii mające na celu odstraszenie wroga, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Pokaz będzie mógł zobaczyć każdy.

Jesienny Ogień 2023. 1000 żołnierzy i 70 jednostek sprzętu wojskowego

Czym będzie Jesienny Ogień 2023? Jak czytamy na stronie wojsko-polskie.pl, "na terenie Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych Bemowo Piskie, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy publiczność będzie mogła obejrzeć najnowszy wojskowy sprzęt podczas walki. Zapraszamy wszystkich na pokaz dynamiczny - Jesienny Ogień 2023! Najnowszy sprzęt i uzbrojenie Sił Zbrojnych, które tak okazale prezentowało się na defiladzie, robią jeszcze większe wrażenie, gdy ogląda się je z bliska w warunkach polowych. Warto przyjechać i zobaczyć to na własne oczy". W wydarzeniu weźmie udział ponad 1000 żołnierzy i 70 jednostek sprzętu wojskowego.

Będą starcia na lądzie i w powietrzu oraz ogień artylerii

Jesienny Ogień 2023 będzie czymś więcej niż pokazem uzbrojenia. To będzie doskonała okazja, aby zobaczyć na żywo ćwiczenie ogniowe z udziałem blisko 1000 żołnierzy! Będą starcia na lądzie i w powietrzu, ogień artylerii, a żołnierze będą się bronili i atakowali wojska przeciwnika. Co więcej, aby efekty był jeszcze większy - do akcji wkroczą też siły specjalne. "Dynamicznie wyreżyserowany scenariusz pozwoli widzom poczuć się jak na realnym polu walki, podziwiać sprawność i wyszkolenie żołnierzy" - czytamy na wojsko-polskie.pl.

Pokaz Jesienny Ogień 2023 17 września. Jaki sprzęt wojskowy zobaczymy?

Pokaz Jesienny Ogień 2023 17 września rozpocznie się o godz. 13, na terenie Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych Bemowo Piskie, ale wstęp na teren poligonu będzie już od godz. 8. I od rana będą atrakcje dla dorosłych i dzieci. Na poligonie zaprezentuje się w akcji najnowocześniejszy sprzęt wojskowy zakupiony w ostatnich latach. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć m.in.

amerykańskie czołgi Abrams M1A1

południowokoreańskie czołgi K2,

wyrzutnie HIMARS,

zestaw przeciwlotniczy HIBNERYT,

zestaw przeciwrakietowy POPRAD,

armatohaubice KRAB,

armatohaubice K9,

kołowy transporter opancerzony ROSOMAK,

wóz bojowy BORSUK,

samochód dalekiego rozpoznania ŻMIJA,

specjalistyczne roboty LRR i Talon,

bezzałogowce FlyEye.

Łącznie - w ramach ćwiczeń i programu statycznego - zobaczyć będzie można ok. 70 różnych sztuk sprzętu wojskowego – w tym samolotów, czołgów, wyrzutni rakiet i innego sprzętu artyleryjskiego.

Piknik na poligonie przed ćwiczeniami ogniowymi

Jednak na kilka godzin przed pokazem kulminacyjnym, bo od godz. 8 zaplanowano wielki piknik poligonowy. Po obejrzeniu najnowszego uzbrojenia, jakim dysponuje dziś Wojsko Polskie, będzie można spróbować prawdziwej wojskowej grochówki z chlebem wypiekanym na miejscu w piekarni polowej. Piknik stanie się też okazją do rozmowy z żołnierzami o ich służbie. Będzie okazja, by dowiedzieć się, jak działa używany przez nich sprzęt. Chętni będą mogli postrzelać na strzelnicy multimedialnej czy przymierzyć wojskowe wyposażenie.

Wstęp na Jesienny Ogień 2023 na terenie Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych Bemowo Piskie będzie wolny.

W galerii poniżej zobaczycie sprzęt wojskowy, jaki Wojsko Polskie pokaże 17 września

Wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Armia pokazała najgroźniejszą broń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.