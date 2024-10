Indyjska marynarka się powiększy. Zdecydowano o budowie dwóch okrętów podwodnych z napędem atomowym

Łącznie w planach jest budowa sześciu jednostek tej klasy. Rozmówcy agencji Reutera nie podali terminu zakończenia pracy nad nimi.

W obliczu rosnącej obecności Chin w regionie Oceanu Indyjskiego, Indie starają się zmodernizować siły zbrojne, przy czym koncentrują się szczególnie na zwiększeniu potencjału marynarki wojennej i rozbudowie krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Obecnie podobne okręty podwodne produkuje tylko kilka państw, jak USA, Chiny, Francja i Rosja. Indie, które w przeszłości dzierżawiły od Rosji dwa okręty podwodne z napędem atomowym, prowadzą obecnie rozmowy w sprawie dzierżawy kolejnej jednostki. Nowe okręty podwodne zostaną zbudowane w rządowym centrum stoczniowym w południowym porcie Visakhapatnam.

Indie dysponują dwiema bazami okrętów podwodnych. Pierwsza z nich - Karwar, położona jest na zachodnim wybrzeżu ok. 500 km na południe od Bombaju. Druga to tajna baza morska o nazwie INS Varsha, która jest częścią większego projektu mającego na celu rozbudowę indyjskich możliwości nuklearnych, co ma stanowić odpowiedź na niedawne modernizacje Chin. Baza leży na wschodnim wybrzeżu Indii nad Zatoką Bengalską i ma zostać wyposażona w podziemne stanowiska dla okrętów podwodnych - informuje amerykański portal NTI specjalizujący się w tematyce broni jądrowej.

