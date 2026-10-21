Z Polską łączy nas nie tylko wspólna granica, lecz także odpowiedzialność za bezpieczeństwo regionu. Dziękuję generałowi Wiesławowi Kukule za ciepłe przyjęcie. Rozmawiamy o pogłębieniu współpracy wojskowej, ochronie wschodniej flanki NATO i wsparciu Ukrainy – powiedział gen. Hlaváč.

Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania delegacji przed Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie odbyło się spotkanie obu dowódców oraz rozmowy w szerszym gronie z udziałem przedstawicieli sztabów generalnych obu państw. Na zakończenie delegacja czeska złożyła wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Dowódcy omówili zagrożenia w cyberprzestrzeni, rosyjskie działania dezinformacyjne, incydenty z udziałem rosyjskich bezzałogowców naruszających granice, presję migracyjną z terytorium Białorusi oraz akty sabotażu wymierzone w Polskę. Poruszyli również kwestie wsparcia Ukrainy i współpracy w ramach NATO oraz Grupy Wyszehradzkiej.

Dziękuję generałowi Miroslavowi Hlaváčowi za to, że na swoją pierwszą podróż zagraniczną po objęciu stanowiska wybrał właśnie Polskę. To wyraz zaufania i potwierdzenie bliskiego partnerstwa. Polska i Czechy podobnie oceniają zagrożenia i wspólnie odpowiadają za bezpieczeństwo regionu. Chcemy rozwijać to partnerstwo, wzmacniając gotowość, interoperacyjność i zdolność do wspólnego działania. Wiarygodne odstraszanie i odporność są fundamentem pokoju – powiedział gen. Wiesław Kukuła.

Ważnym punktem rozmów była transformacja i modernizacja Sił Zbrojnych RP, w tym stan zaawansowania pilotażowego projektu „Model-44”. Polscy oficerowie przedstawili nową strukturę batalionów weryfikowaną obecnie w 12. i 17. Brygadzie Zmechanizowanej, której celem jest zwiększenie zdolności rozpoznawczych i rażenia. Oficerowie omówili wnioski z dotychczasowego pilotażu. Strona czeska wyraziła zainteresowanie obserwacją projektu i poznaniem polskich doświadczeń.

Delegacje rozmawiały także o rozwoju zdolności bezzałogowych i antydronowych oraz o laboratoriach druku przyrostowego. Wśród omawianych obszarów znalazły się również ćwiczenia sojusznicze, logistyka i mobilność wojskowa, a także bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

Generał Wiesław Kukuła podziękował stronie czeskiej za realny wkład we wzmacnianie bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Podkreślił znaczenie zaangażowania czeskich sił powietrznych w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zarówno poprzez działania samolotów JAS-39 Gripen, jak i kontyngentu śmigłowcowego wspierającego obronę powietrzną Polski. Przypomniał również o pomocy czeskich żołnierzy podczas powodzi w 2024 r., wskazując, że współpraca obu państw jest wyrazem solidarności sojuszniczej, wzajemnego zaufania i wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionu.

Na podstawie informacji prasowej SGWP