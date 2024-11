Generał broni Dariusz Parylak na czele Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

W Szczecin, w siedzibie Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, z udziałem wicepremiera W. Kosiniaka - Kamysza miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy nad Wielonarodowym Korpusem Północny-Wschód.

W #Szczecin, w siedzibie Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, z udziałem wicepremiera W. @KosiniakKamysz rozpoczęło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy @hqmncne.

Nowym dowódcą został generał broni Dariusz Parylak. Przejął obowiązki od generała Jürgena-Joachima von Sandrarta.

Od 25 lat Szczecin jest ważnym punktem na mapie NATO i sojuszniczych miast. To centrum, gdzie współpracują różnorodne formacje, dowodząc skutecznością sojuszu. Ostatnie trzy lata dowództwa generała Jürgena-Joachima von Sandrarta były szczególnie trudne, naznaczone wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie oraz agresją zagrażającą prawom człowieka, wolności i naszej cywilizacji. W tym czasie wzrosła także obecność wojsk sojuszniczych w Polsce i na wschodniej flance NATO — około 10 tysięcy żołnierzy realizuje różnorodne misje na terytorium naszego kraju- podkreślił wicepremier.

Wicepremier W. Kosiniak - Kamysz podziękował także państwom ramowym, które tworzą Korpus.

Szczególne podziękowania kieruję dla Niemiec oraz Danii. Polska daje dziś swojego doświadczonego i przygotowanego oficera, który kocha Polskę i będzie służył całemu NATO. Panie Generale, życzę żołnierskiego szczęścia. Jestem przekonany, że Pana służba przyniesie dumę dla naszego kraju i dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję za przyjęcie tego zobowiązania.

Po ceremonii przekazania sztandaru, ustępujący dowódca, gen. dyw. Jürgen-Joachim von Sandrart podsumował dotychczasową działalność Korpusu oraz podkreślił jego wkład w bezpieczeństwo regionalne. Z kolei nowy dowódca Korpusu, gen. broni Dariusz Parylak zobowiązał się do dalszego wzmacniania współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz gotowości operacyjnej Korpusu.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podziękował generałowi Parylakowi za przejęcie dowodzenia nad Korpusem w Szczecinie.

Dziś wspaniały generał, znakomity dowódca i doświadczony żołnierz, urodzony w Szczecinie, wychowany na tej ziemi i z nią głęboko związany, obejmuje dowództwo w Korpusie. Przejmuje przywództwo, czyli leadership, który jest niezwykle potrzebny w tych trudnych czasach. Polska oddaje to, co ma najlepszego. Przekazuje jednego ze swoich najwybitniejszych dowódców – doświadczonego, odpowiedzialnego i doskonale przygotowanego żołnierza. Człowieka, który głęboko kocha swoją ojczyznę, ale poprzez tę miłość służy także sojuszowi, działając na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Nowy dowódca, generał broni Dariusz Parylak, to lider, którego potrzebujemy. To dowódca z wielkim doświadczeniem, gotowy na odpowiedzialność

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni odpowiada za wojska lądowe #NATO znajdujące się na tzw. wschodniej flance, czyli w 🇵🇱, 🇪🇪, na 🇱🇹 i 🇱🇻. Jest również gotowy do dowodzenia siłami szybkiej odpowiedzi NATO, gdyby zostały one rozmieszczone w regionie, a zatem do przejęcia…

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni spełnia w Strukturze Sił NATO rolę korpusu bojowego szybkiego reagowania. Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego jest najwyższym NATO-wskim dowództwem na wschodzie Sojuszu. Generałowie z Niemiec i Polski kierują nią rotacyjnie, przez trzyletnie kadencje. Odpowiada za wojska lądowe NATO znajdujące się na tzw. wschodniej flance, czyli w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie.

Korpus pozostaje także w gotowości do dowodzenia siłami szybkiej odpowiedzi NATO, gdyby zostały one rozmieszczone w regionie, a zatem do przejęcia odpowiedzialności za prowadzenie wszystkich operacji lądowych Sojuszu na północnym-wschodzie Europy.