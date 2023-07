CPK: lotnisko, szybka kolej i baza militarna. "CPK jest istotne dla bezpieczeństwa oraz odporności państwa"

W CPK będzie baza militarna

W 2027 roku mają zakończyć się prace budowlane i wystartuje pierwszy samolot. Wtedy zaczną się testy, certyfikacje, obloty, co wymaga również latania samolotów. Rok 2028 to byłoby otwarcie komercyjne - mówi i.pl Marcin Horała. Jak powiedział minister - w CPK jest zaplanowany jest też komponent stricte wojskowy, czyli baza militarna.

- „ CPK jest istotne dla szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz odporności państwa, nie tylko w aspekcie czysto militarnym. To też znaczące zwiększenie zdolności do szybkiej absorpcji różnego rodzaju zapatrzenia, ale również jednostek wojskowych przerzucanych do Polski”.

Horała zauważył, że wprawdzie mamy możliwości transportu różnego rodzaju sprzętu, zaopatrzenia itd., ale to trwa. Przepustowość tego systemu jest ograniczona, co najlepiej pokazuje lotnisko w Rzeszowie, gdzie pomoc militarna dla Ukrainy, zapchała to lotnisko i pracuje ono na sto proc. swoich możliwości przez 1,5 roku.

- „My byśmy chcieli, żeby – być może – nawet większa pomoc w razie bezpośredniego zagrożenia dla Polski, była dostarczona w kilkanaście godzin, co najwyżej w kilka dni. Potencjalny agresor będzie musiał kalkulować nie tylko Wojsko Polskie i jednostki sojusznicze, które już u nas są, ale również to, że w ciągu kilku dni od podjęcia decyzji i realizacji tych jednostek może być dużo więcej. To wymaga zdolności do szybkiego przerzutu bardzo dużych wolumenów i bardzo dużej przepustowości systemu zarówno na punkcie wpięcia, czyli dużego lotniska, ale i rozprowadzenia po kraju. - dodał Horała.

Dzięki CPK będziemy bezpieczniejsi

CPK daje większą odporność na porażenie całego sytemu transportowego. Cały szereg nowych połączeń, mostów, obiektów inżynieryjnych. Będzie trzeba użyć znacznie większych środków – konwencjonalnych, hybrydowych czy terrorystycznych, by znacząco sparaliżować polski transport. To wszystko spowoduje, że Polska będzie bardziej bezpieczna.

CPK – prace zgodnie z harmonogramem

Jak powiedział min. Horała – rozpoczynają się prace budowlane,, one już się toczą na gruntach dobrowolnie pozyskanych. Rząd chce maksymalnie dużo gruntów nabyć metodą dobrowolną. Teraz już ponad 850 hektarów. Pierwszy etap lotniska to 2100 hektarów. Jest to na tyle dużo, że można rozpoczynać pewne prace zgodnie z harmonogramem -dodał Horała. Zgromadzony zasób pozwala na rozpoczęcie prac: wyburzanie istniejących obiektów, porządkowanie, zwożenie materiałów, przygotowanie bazy materiałowo-sprzętowej.

