Co najmniej 183 mln euro. Tyle będą kosztować obrady liderów NATO w Hadze

60 sekund obrad będzie kosztować milion euro

Taki jest rzeczywisty szacunek kosztów. Początkowo budżet szczytu wynosił 95 mln euro. Koszty wzrosły o 100 proc. z uwagi na rosnące wydatki związane z bezpieczeństwem i logistyką.

Najwięcej kosztować będzie ochrona szefów państw oraz transport na terytorium kraju. A jest kogo chronić, bo w szczycie ma uczestniczyć 45 przywódców państwowych, 90 ministrów oraz ok. 8000 delegatów i dziennikarzy.

Przygotowania objęły szeroką gamę działań – od wprowadzenia specjalnych regulacji prawnych po fizyczne zmiany w krajobrazie. W Noordwijku (ok. 25 km na północ od Hagi), gdzie prezydent USA Donald Trump ma zatrzymać się w hotelu Huis ter Duin, usunięto gondole z pobliskiego diabelskiego młyna, uznane za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Operacja ta kosztowała przedsiębiorców dziesiątki tysięcy euro.

W działania zabezpieczające zaangażowano:

• 27 tys. funkcjonariuszy (połowa stanu tutejszej policji) oraz

• 5 tys. żandarmów w ramach operacji „Orange Shield”.

Celem jest zabezpieczenie wydarzenia przed cyberatakami, sabotażem, szpiegostwem i dezinformacją. Operację wspierają:

• służby wywiadowcze,

• lotnictwo z użyciem myśliwców F-35,

• fregaty marynarki wojennej oraz

• służby porządkowe na lądzie.

Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo cyfrowe, a służby ostrzegają przed możliwym rozprzestrzenianiem fałszywych informacji, jak miało to miejsce podczas wcześniejszych szczytów NATO w USA i na Litwie.

W Hadze zarządzono nadzwyczajne środki ostrożności

Od 19 do 26 czerwca obowiązuje nadzwyczajne zarządzenie, a dostęp do dzielnic wokół centrum kongresowego World Forum jest ograniczony. Mieszkańcy muszą liczyć się z kontrolami tożsamości i częstymi przelotami śmigłowców. Zamknięte zostały również fragmenty głównych tras: N44 i A44, co doprowadziło do znacznych utrudnień w ruchu w prowincjach Holandia Południowa i Utrecht.

Wpływ szczytu odczuwają także instytucje publiczne. W gminie Kapelle opóźnione zostały procedury ekspresowego wydawania dokumentów tożsamości. Lokalne urzędy ostrzegały mieszkańców, aby odpowiednio wcześnie składali wnioski o paszporty.

Szczyt NATO odbędzie się w cieniu wzmożonych środków bezpieczeństwa. Holenderskie służby aresztowały w ostatnich dniach osiem osób powiązanych z ruchem „suwerennych obywateli”, podejrzewanych o planowanie aktów przemocy w związku ze spotkaniem Sojuszu. Prokuratura zarzuca im nawoływanie do terroryzmu oraz przynależność do organizacji ekstremistycznej. Jedną z aresztowanych jest Marieke V., założycielka firmy Trots op de boer (Dumni z rolnika) i wspierająca finansowo protesty rolników w kraju.

Władze przygotowują się również na możliwe demonstracje. Mimo licznych ograniczeń organizacje społeczne i pokojowe zapowiadają legalne protesty w trakcie szczytu. Lokalne władze apelują o spokój i przestrzeganie przepisów.

Według szefa rządu tymczasowego Dicka Schoofa, który rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jego obecność na szczycie NATO ma kluczowe znaczenie dla jedności Sojuszu.

Trump zapowiedział swój udział pod warunkiem, że państwa członkowskie zwiększą wydatki na obronność do 5 proc. PKB. Choć NATO formalnie rozważa podniesienie tej normy do 3,5 proc., postulaty prezydenta USA wywołały już debatę wśród europejskich przywódców.

Dla Holandii to największa operacja logistyczna od czasów II wojny światowej

Mimo wątpliwości, jakie wywołuje skala wydarzenia, rząd podkreśla, że organizacja szczytu to nie tylko wyzwanie, ale i zaszczyt.

„To największa operacja logistyczna w kraju od czasów II wojny światowej” – podkreślił jeden z zaangażowanych w nią urzędników. Choć wiele działań związanych z organizacją szczytu budzi kontrowersje, holenderski rząd zapewnił, że stara się minimalizować uciążliwości dla obywateli.

„Nie wszystko jest ciągle zamknięte” – podkreśla rzecznik gminy Haga, dodając, że plotki o konieczności posiadania specjalnych przepustek w celu wejścia do strefy bezpieczeństwa są przesadzone. Mieszkańcy mogą poruszać się po mieście, ale muszą być przygotowani na kontrole dokumentów i niezapowiedziane zmiany w dostępności przestrzeni publicznych.

Wielu obywateli wyraża jednak frustrację.

„Codziennie dostajemy inną informację – raz mówią, że park jest otwarty, za chwilę, że jednak zamknięty” – mówi jedna z mieszkanek dzielnicy Statenkwartier. Inni dodają, że miasto zaczyna przypominać twierdzę. Jednocześnie zauważają, że taka skala zabezpieczeń może być uzasadniona ze względu na rangę wydarzenia i obecność liderów największych państw świata.

Organizatorzy zapewniają, że wszystkie środki są proporcjonalne do zagrożenia. W działania zabezpieczające zaangażowane są tysiące funkcjonariuszy policji, wojska, służb specjalnych oraz międzynarodowych jednostek ochrony VIP. Część systemów obronnych rozmieszczona została również poza Hagą – m.in. w rejonach Noordwijk i lotniska Schiphol.

Holandia przez dwa lata przygotowywała się do organizacji szczytu

Eksperci przypominają, że Holandia zobowiązała się do organizacji szczytu już w 2022 roku, a przygotowania trwały ponad dwa lata. „To test zdolności państwa do zarządzania ryzykiem na najwyższym poziomie” – ocenia jeden z byłych urzędników holenderskiego MSZ.

W czasie szczytu w centrum uwagi znajdą się kwestie obronności i aktualna sytuacja geopolityczna. Zaplanowano rozmowy dotyczące wojny w Ukrainie, stosunków Sojuszu z Chinami oraz zwiększenia odporności NATO na cyberzagrożenia.

Dla wielu mieszkańców Hagi i regionu Randstad nadchodzące dni będą oznaczać znaczne zakłócenia codziennego życia. Lokalne władze apelują jednak o cierpliwość i zrozumienie. „To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla pozycji Holandii na arenie międzynarodowej” – podkreśliła rzeczniczka resortu spraw zagranicznych.

Choć pytania o zasadność wydatków na poziomie 183 mln euro powracają w mediach i parlamencie, rząd liczy, że zyski wizerunkowe i strategiczne zrekompensują poniesione nakłady. Jak zauważa amsterdamski dziennik Het Parool, „to nie tylko najdroższa narada w historii NATO, ale i największy od dekad test dla holenderskiej administracji”.

Szczyt NATO skrócony ze względu na Donalda Trumpa. Prezydent USA przybędzie do Hagi we wtorek wieczorem - dzień później niż planowano. Weźmie udział kolacji, sesji roboczej i konferencji prasowej. Możliwe spotkania dwustronne. W środę popołudniu Trump powróci do USA. @PR24_pl— Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) June 21, 2025