Białoruś przeprowadzi nagłą inspekcję środków przenoszenia taktycznej broni jądrowej. W tym wyrzutni Iskander i samolotów Su-25

PAP 8:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Białoruskie władze wojskowe ogłosiły we wtorek niespodziewaną inspekcję środków przenoszenia taktycznej broni jądrowej, w tym wyrzutni Iskander i samolotów Su-25. Są one przystosowane do przenoszenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej. "Ma to wymiar propagandowy, bo Mińsk nie ma żadnej kontroli nad rosyjską bronią jądrową na swoim terytorium" - mówi PAP Kamil Kłysiński, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich.

i Autor: wikimedia.org / Attribution-Share Alike 2.0 Generic license