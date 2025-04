Będzie więcej polskich żołnierzy na Łotwie. Polska i Łotwa chcą bardziej współpracować

Spis treści

Wzrost liczebności Polskiego Kontyngentu Wojskowego

„Będzie nas tutaj więcej już w czerwcu, przyjadą kolejni żołnierze uczestniczący w całej operacji. Wtedy będzie około 300 żołnierzy polskich. Ale przyjedzie coś niezwykłego - nie tylko kolejni żołnierze, oficerowie, ale (też wojskowi) ze specjalnymi zdolnościami. To są wojska chemiczne, to jest pułk chemiczny” - oznajmił Kosiniak-Kamysz. W czerwcu liczba polskich żołnierzy na Łotwie wzrośnie do około 300 i wzmocnią ich wojska chemiczne.

Współpraca w dziedzinie zbrojeń

Kosiniak-Kamysz podkreślił zaangażowanie Polski i Łotwy w zwiększanie wydatków na zbrojenia. „Polska i Łotwa są przykładem państw najbardziej zaangażowanych w rosnące wydatki na zbrojenia”. Oba kraje starają się o pozyskanie większych środków europejskich, m.in. na projekt Tarcza Wschód. Zaznaczył, że oba kraje zabiegają w tym celu o większe środki europejskie. Wymienił w tym kontekście takie projekty, jak m.in. Tarcza Wschód. Polska i Łotwa planują również wspólne inwestycje w przemysł zbrojeniowy.

Wsparcie dla Ukrainy

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Łotwa przewodzi koalicji dronowej, a Polska koalicji w zakresie pojazdów opancerzonych, niosących pomoc Ukrainie.

„Te zdolności będziemy rozwijać. Już niedługo, na zaproszenie pana ministra, odbywa się spotkanie koalicji dronowej, gdzie mamy też swój wkład, swoje zaangażowanie. Chciałbym, żeby te zdolności stały się też takim symbolem działań Unii Europejskiej - nie tylko NATO, ale Unii Europejskiej - dotyczących inwestycji w nowe technologie”.

Bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego

Kosiniak-Kamysz wskazał na wyzwania związane z działaniami w regionie Morza Bałtyckiego. Podkreślił znaczenie ochrony infrastruktury krytycznej i misji Straży Bałtyckiej. „To jest działanie związane z ochroną infrastruktury krytycznej i działaniami na Bałtyku. Bałtyk jest morzem wewnętrznym NATO. Ustanowiliśmy misję Straży Bałtyckiej, Warty Bałtyckiej. Ona musi być rozwijana, Polska daje swój wkład. Chcemy większą obecność też naszych sojuszników, którzy nie leżą nad Bałtykiem, bo dzisiaj ten akwen jest kluczowy dla Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Konwencja Ottawska

Łotewski parlament podjął decyzję o wycofaniu się z konwencji ottawskiej, dotyczącej stosowania min przeciwpiechotnych. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jest to wspólna decyzja państw bałtyckich, Polski i Finlandii.

Wyrazy wdzięczności

Minister obrony Łotwy Andris Spruds wyraził wdzięczność za współpracę i obecność polskich żołnierzy na Łotwie. Jak zaznaczył, "jeszcze większa liczba polskich żołnierzy podkreśla nasze strategiczne partnerstwo i nasze dobre relacje".

"Dziękuję bardzo za przywództwo w tym sensie, że jesteśmy zdolni wzmocnić partnerstwo i obecność natowskich wojsk na wschodzie, na łotewskiej ziemi" - powiedział Spruds.

Podczas wizyty ministrowie obrony Polski i Łotwy wspólnie wręczyli wyróżnienia żołnierzom Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

PM/PAP