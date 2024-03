Będzie nowa baza dla śmigłowców. Kosiniak Kamysz zapowiada utworzenie jej w Świdniku

W poniedziałek 25 marca Kosiniak Kamysz oraz marszałek województwa lubelskiego, prezydent miasta Lublin i prezes zarządu portu lotniczego Lublin podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy MON i województwem lubelskim. Jak zapowiedział na briefingu prasowym po spotkaniu z lokalnymi władzami szef MON, jednym z elementów współpracy ma być utworzenie stałej bazy śmigłowców Wojsk Lądowych SZ RP na lotnisku w podlubelskim Świdniku.

Jak powiedział Wicepremier W. Kosiniak Kamysz: „Będą tutaj na stałe stacjonować śmigłowce Wojsk Lądowych, które modernizujemy, które zakupimy. Będą się tutaj też, w co wierzę głęboko, szkolić piloci. O tym przed chwilą rozmawialiśmy, to jest też naszą ambicją. Będziemy rozwijać regionalnie instytucje i infrastrukturę”.

Szef MON dodał, że w Świdniku mogłyby być prowadzone także szkolenia dla pilotów śmigłowców. "Chcielibyśmy, żeby lotnisko w Lublinie, w Świdniku było też we współdziałaniu z samorządem miasta i województwa Agencji Mienia Wojskowego, żeby siły zbrojne, ministerstwo obrony narodowej miało tutaj swoją reprezentację" - powiedział. Dodał, że lotnisko może połączyć wiele funkcji ważnych dla regionu - bezpieczeństwa, transportu cargo czy turystyki. Minister dodał również, że „Baza śmigłowcowa to nie tylko infrastruktura wojskowa, ale to także rozwój garnizonu. To inwestycja w bezpieczeństwo każdego z naszych rodaków”.

"To jest ta część Polski, która zasługuje dzisiaj na ogromne wsparcie - Polska wschodnia, województwa: lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie. Musi tu być stała obecność wojsk sojuszników, ale też Wojsko Polskie musi inwestować w tereny, i będzie inwestować" - zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

PM/PAP