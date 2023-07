Żołnierze złożyli przysięgę. "Służba w wojsku jest zawsze wyrazem patriotyzmu"

Przysięga 50 ochotników zasadniczej służby wojskowej do suwalskiej jednostki Wojska Polskiego odbyła się na placu wojskowym. 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny tworzy ponad 450 żołnierzy zawodowych i ok. 150 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby. Tylko w ostatnim roku ich liczba się podwoiła. Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, pułk jest regularnie dozbrajany i rozbudowywany z uwagi na swoją lokalizację i znaczenie - żołnierze służą na wschodzie kraju, a za nasza wschodnią granicą toczy się przecież wojna w Ukrainie.

Służba w wojsku jest zawsze wyrazem patriotyzmu, a decyzja aby zostać żołnierzem w obecnej sytuacji, gdy niedaleko polskich granic toczy się wojna, jest dowodem odwagi. Decydując o wstąpieniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dokonaliście ważnego oraz odpowiedzialnego wyboru – powiedział płk Krzysztof Świderski, dowódca 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, cytowany przez PAP.

"Będziemy wiernie i z honorem służyć narodowi polskiemu"

Szeregowy Piotr Kalejta, który składał w sobotę przysięgę, powiedział do zebranych, że przysięga to dla każdego żołnierza moment, który pamięta potem przez całe życie. - Zapewniamy, że będziemy wiernie i z honorem służyć narodowi polskiemu, dumnie nosząc mundur z biało-czerwoną flagą, każdego dnia będziemy godnie reprezentować wartości i ideały, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków - mówił Kalejta.

14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny to jednostka na Przesmyku Suwalskim

Warto podkreślić, że 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny to jednostka zlokalizowana na Przesmyku Suwalskim. Przesmyk suwalski lub korytarz suwalski to pojęcie w terminologii NATO. Dotyczy terenu obejmującego Suwalszczyznę, Augustów i Sejny. Przesmyk stanowi połączenie terytorium państw bałtyckich z Polską i resztą państw NATO oraz rozdziela terytorium obwodu królewieckiego i Białorusi. Według armii USA, region ten należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie.

