16 z 19 dronów już odnaleziono. Służby MSWiA szukają pozostałych

W działania zaangażowano imponującą liczbę personelu i sprzętu. Na teren skierowano blisko 400 funkcjonariuszy Policji, w tym specjalistów pirotechniki z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji. Wspierają ich 94 strażaków PSP oraz ponad 100 druhów z OSP, co łącznie daje 207 strażaków. Do akcji wykorzystano 63 pojazdy, z czego 38 należało do PSP, a 25 do OSP.

Funkcjonariusze Policji pochodzili z różnych jednostek, w tym z Lublina, Łodzi, Olsztyna, Radomia i Kielc. Ich zadaniem, obok wsparcia wojska, było poszukiwanie i zabezpieczanie miejsc upadku dronów. Strażacy natomiast zabezpieczali te miejsca oraz aktywnie pomagali w poszukiwaniach.

Odnalezione drony i obszar poszukiwań

Według najnowszych danych przekazanych przez Policję, dotychczas odnaleziono 16 dronów. Zlokalizowano je w wielu miejscowościach, co świadczy o rozległości incydentu. Lista miejsc, gdzie potwierdzono odnalezienie obiektów, obejmuje:

Czosnówka

Cześniki

Krzywowierzba-Kolonia

Mniszków

Oleśno

Wielki Łan

Wohyń

Wyhalew

Wyryki

Zabłocie-Kolonia

Nowe Miasto nad Pilicą

Bychawka Trzecia

Rabiany-Sewerynów (między)

Czyżów

Sobótka

Smyków

Pomimo intensywnych działań, poszukiwania pozostałych 3 dronów nadal trwają, co podkreśla skalę wyzwania, przed jakim stoją polskie służby.

Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę

Alarm dla garnizonów i wysoka gotowość

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, ogłoszony został alarm dla jednostek Policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Postawiono w stan gotowości ponad 13 tys. policjantów. Służby MSWiA ściśle współpracują z wojskiem, koordynując działania poszukiwawcze i zabezpieczające.

Incydent ten miał miejsce w nocy z wtorku na środę (9-10 września br.), kiedy to Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na radarach odnotowano wówczas przynajmniej 19 dronów, z czego większość udało się już zlokalizować.