16 z 19 dronów już odnaleziono. Służby MSWiA szukają pozostałych

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-11 12:46

Ponad 600 funkcjonariuszy Policji oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) wspiera wojsko w neutralizacji dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W akcji poszukiwawczej, prowadzonej po nocnym ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, odnaleziono już 16 z 19 zidentyfikowanych obiektów. Służby MSWiA pozostają w stanie podwyższonej gotowości.

W działania zaangażowano imponującą liczbę personelu i sprzętu. Na teren skierowano blisko 400 funkcjonariuszy Policji, w tym specjalistów pirotechniki z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji. Wspierają ich 94 strażaków PSP oraz ponad 100 druhów z OSP, co łącznie daje 207 strażaków. Do akcji wykorzystano 63 pojazdy, z czego 38 należało do PSP, a 25 do OSP.

Funkcjonariusze Policji pochodzili z różnych jednostek, w tym z Lublina, Łodzi, Olsztyna, Radomia i Kielc. Ich zadaniem, obok wsparcia wojska, było poszukiwanie i zabezpieczanie miejsc upadku dronów. Strażacy natomiast zabezpieczali te miejsca oraz aktywnie pomagali w poszukiwaniach.

Odnalezione drony i obszar poszukiwań

Według najnowszych danych przekazanych przez Policję, dotychczas odnaleziono 16 dronów. Zlokalizowano je w wielu miejscowościach, co świadczy o rozległości incydentu. Lista miejsc, gdzie potwierdzono odnalezienie obiektów, obejmuje:

  • Czosnówka
  • Cześniki
  • Krzywowierzba-Kolonia
  • Mniszków
  • Oleśno
  • Wielki Łan
  • Wohyń
  • Wyhalew
  • Wyryki
  • Zabłocie-Kolonia
  • Nowe Miasto nad Pilicą
  • Bychawka Trzecia
  • Rabiany-Sewerynów (między)
  • Czyżów
  • Sobótka
  • Smyków

Pomimo intensywnych działań, poszukiwania pozostałych 3 dronów nadal trwają, co podkreśla skalę wyzwania, przed jakim stoją polskie służby.

Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę

Alarm dla garnizonów i wysoka gotowość

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, ogłoszony został alarm dla jednostek Policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Postawiono w stan gotowości ponad 13 tys. policjantów. Służby MSWiA ściśle współpracują z wojskiem, koordynując działania poszukiwawcze i zabezpieczające.

Incydent ten miał miejsce w nocy z wtorku na środę (9-10 września br.), kiedy to Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na radarach odnotowano wówczas przynajmniej 19 dronów, z czego większość udało się już zlokalizować.

