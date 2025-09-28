Tajlandia inwestuje w przyszłość lotnictwa: Nowy Airbus A330 MRTT+ wzmocni Królewskie Siły Powietrzne

Wybór Airbusa A330 MRTT+ przez Tajlandię to znaczący krok w modernizacji Królewskich Sił Powietrznych. Jak podkreśla Jean-Brice Dumont, szef działu Air Power w Airbus Defence and Space, „Wybór A330 MRTT+ przez Tajlandię podkreśla zaufanie do tej platformy, a jednocześnie otwiera drogę do kolejnej generacji efektywności, zdolności operacyjnych i zrównoważonego rozwoju.” Samolot, będący naturalną ewolucją A330 MRTT, ma stać się kluczowym elementem działań RTAF, bazując na sprawdzonych osiągach w służbie u dziewięciu klientów na całym świecie, z łącznym nalotem przekraczającym 340 000 godzin.

Nowa wersja, oparta na A330neo, zostanie wyposażona zarówno w system wężowy (hose-and-drogue), jak i wysięgnik (boom) do tankowania w locie, co zapewni maksymalną elastyczność w operacjach. Dodatkowo, w skład wyposażenia wejdzie zestaw medyczny Airbus Medical Evacuation oraz konfiguracja kabiny VVIP, co rozszerzy możliwości samolotu o ewakuację medyczną (MEDEVAC) i transport VIP-ów. Konwersja wojskowa samolotu rozpocznie się w Centrum A330 MRTT w Getafe w Hiszpanii w 2026 roku, a ostateczne przekazanie Królewskim Siłom Powietrznym Tajlandii zaplanowano na 2029 rok.

Zwiększona wydajność i zrównoważony rozwój

Airbus A330 MRTT+, zaprezentowany po raz pierwszy na pokazach lotniczych Farnborough w 2024 roku, wprowadza szereg innowacji zaczerpniętych z samolotu pasażerskiego A330-800. Do najważniejszych usprawnień należą:

Silniki Rolls-Royce Trent 7000, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności.

Zoptymalizowana aerodynamika i nowe zakończenia skrzydeł (wing-tips), które poprawiają osiągi lotu.

Dzięki tym rozwiązaniom A330 MRTT+ ma obniżyć zużycie paliwa o 8% oraz zredukować poziom hałasu, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Zwiększona maksymalna masa startowa do 242 ton (wzrost z 233 ton) wydłuża zasięg operacyjny, zwiększa ilość przekazywanego paliwa i poprawia elastyczność w realizacji misji. Mimo tych udoskonaleń, samolot zachowuje 95% wspólnych elementów konstrukcyjnych z obecną flotą A330 MRTT, co gwarantuje spójny proces szkoleniowy i dostęp do silnej globalnej sieci serwisowej.

Współpraca z Thai Aviation Industries (TAI) i lokalny rozwój

Równolegle z zamówieniem nowego samolotu, Airbus zacieśnia współpracę z Thai Aviation Industries (TAI). Obie firmy podpisały rozszerzone porozumienie (MoU), które obejmuje wsparcie serwisowe w Tajlandii dla A330 MRTT+. To rozszerzenie bazuje na dotychczasowej współpracy w zakresie utrzymania samolotów transportowych C295 w Tajlandii.

Jak zaznaczył Jean-Brice Dumont: „Dzięki naszej współpracy z TAI, Airbus zobowiązuje się do przekazywania umiejętności, wiedzy i technologii w celu dalszego rozwoju zdolności przemysłu lotniczego w Tajlandii.” Rozszerzone porozumienie jest kluczowym elementem długoterminowej strategii Airbusa, mającej na celu dostosowanie się do polityki „Make in Thailand”. Dzięki poszerzeniu zakresu działalności TAI o obsługę techniczną i wsparcie eksploatacyjne A330 MRTT+, Airbus wesprze Siły Zbrojne Tajlandii w zwiększaniu samowystarczalności w kluczowych obszarach operacyjnych oraz przyczyni się do rozwoju lokalnych kompetencji i przemysłu lotniczego.

Globalny sukces A330 MRTT

A330 MRTT jest uznawany za światowego lidera w swojej klasie, certyfikowany do tankowania ponad 25 typów samolotów. Posiadając ponad 90% udziału w rynku poza USA, samolot został zamówiony przez wiele państw i organizacji, w tym:

Australię

Kanadę

Francję

Wielonarodową flotę NATO MRTT (MMF)

Arabię Saudyjską

Singapur

Koreę Południową

Hiszpanię

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wielką Brytanię

Do tej pory zamówiono 85 samolotów tego typu dla 11 klientów, co świadczy o jego niezawodności i wszechstronności. Nowe zamówienie z Tajlandii umacnia pozycję Airbusa jako wiodącego dostawcy rozwiązań dla lotnictwa wojskowego na świecie.