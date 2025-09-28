Tajlandia inwestuje w przyszłość lotnictwa: Nowy Airbus A330 MRTT+ wzmocni Królewskie Siły Powietrzne

Wybór Airbusa A330 MRTT+ przez Tajlandię to znaczący krok w modernizacji Królewskich Sił Powietrznych. Jak podkreśla Jean-Brice Dumont, szef działu Air Power w Airbus Defence and Space, „Wybór A330 MRTT+ przez Tajlandię podkreśla zaufanie do tej platformy, a jednocześnie otwiera drogę do kolejnej generacji efektywności, zdolności operacyjnych i zrównoważonego rozwoju.” Samolot, będący naturalną ewolucją A330 MRTT, ma stać się kluczowym elementem działań RTAF, bazując na sprawdzonych osiągach w służbie u dziewięciu klientów na całym świecie, z łącznym nalotem przekraczającym 340 000 godzin.
Nowa wersja, oparta na A330neo, zostanie wyposażona zarówno w system wężowy (hose-and-drogue), jak i wysięgnik (boom) do tankowania w locie, co zapewni maksymalną elastyczność w operacjach. Dodatkowo, w skład wyposażenia wejdzie zestaw medyczny Airbus Medical Evacuation oraz konfiguracja kabiny VVIP, co rozszerzy możliwości samolotu o ewakuację medyczną (MEDEVAC) i transport VIP-ów. Konwersja wojskowa samolotu rozpocznie się w Centrum A330 MRTT w Getafe w Hiszpanii w 2026 roku, a ostateczne przekazanie Królewskim Siłom Powietrznym Tajlandii zaplanowano na 2029 rok.
Zwiększona wydajność i zrównoważony rozwój
Airbus A330 MRTT+, zaprezentowany po raz pierwszy na pokazach lotniczych Farnborough w 2024 roku, wprowadza szereg innowacji zaczerpniętych z samolotu pasażerskiego A330-800. Do najważniejszych usprawnień należą:
- Silniki Rolls-Royce Trent 7000, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności.
- Zoptymalizowana aerodynamika i nowe zakończenia skrzydeł (wing-tips), które poprawiają osiągi lotu.
Dzięki tym rozwiązaniom A330 MRTT+ ma obniżyć zużycie paliwa o 8% oraz zredukować poziom hałasu, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Zwiększona maksymalna masa startowa do 242 ton (wzrost z 233 ton) wydłuża zasięg operacyjny, zwiększa ilość przekazywanego paliwa i poprawia elastyczność w realizacji misji. Mimo tych udoskonaleń, samolot zachowuje 95% wspólnych elementów konstrukcyjnych z obecną flotą A330 MRTT, co gwarantuje spójny proces szkoleniowy i dostęp do silnej globalnej sieci serwisowej.
Współpraca z Thai Aviation Industries (TAI) i lokalny rozwój
Równolegle z zamówieniem nowego samolotu, Airbus zacieśnia współpracę z Thai Aviation Industries (TAI). Obie firmy podpisały rozszerzone porozumienie (MoU), które obejmuje wsparcie serwisowe w Tajlandii dla A330 MRTT+. To rozszerzenie bazuje na dotychczasowej współpracy w zakresie utrzymania samolotów transportowych C295 w Tajlandii.
Jak zaznaczył Jean-Brice Dumont: „Dzięki naszej współpracy z TAI, Airbus zobowiązuje się do przekazywania umiejętności, wiedzy i technologii w celu dalszego rozwoju zdolności przemysłu lotniczego w Tajlandii.” Rozszerzone porozumienie jest kluczowym elementem długoterminowej strategii Airbusa, mającej na celu dostosowanie się do polityki „Make in Thailand”. Dzięki poszerzeniu zakresu działalności TAI o obsługę techniczną i wsparcie eksploatacyjne A330 MRTT+, Airbus wesprze Siły Zbrojne Tajlandii w zwiększaniu samowystarczalności w kluczowych obszarach operacyjnych oraz przyczyni się do rozwoju lokalnych kompetencji i przemysłu lotniczego.
Globalny sukces A330 MRTT
A330 MRTT jest uznawany za światowego lidera w swojej klasie, certyfikowany do tankowania ponad 25 typów samolotów. Posiadając ponad 90% udziału w rynku poza USA, samolot został zamówiony przez wiele państw i organizacji, w tym:
- Australię
- Kanadę
- Francję
- Wielonarodową flotę NATO MRTT (MMF)
- Arabię Saudyjską
- Singapur
- Koreę Południową
- Hiszpanię
- Zjednoczone Emiraty Arabskie
- Wielką Brytanię
Do tej pory zamówiono 85 samolotów tego typu dla 11 klientów, co świadczy o jego niezawodności i wszechstronności. Nowe zamówienie z Tajlandii umacnia pozycję Airbusa jako wiodącego dostawcy rozwiązań dla lotnictwa wojskowego na świecie.