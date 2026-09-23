Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. Co oznacza incydent z Mi-8?

Rosyjski śmigłowiec Mi-8 niespodziewanie naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach Braniewa, prowokując błyskawiczną reakcję obronną.

Mimo krótkotrwałego incydentu, poderwano myśliwce i postawiono siły naziemne w stan gotowości, co Dowództwo Operacyjne interpretuje jako test polskiej obrony powietrznej.

Dlaczego takie "testy" stają się coraz częstsze i jakie realne zagrożenie niosą dla bezpieczeństwa regionu?

Szczegóły incydentu i reakcja polskich służb

Incydent miał miejsce około godziny 11:08 na północ od miejscowości Braniewo, w pobliżu granicy z obwodem królewieckim. Informację o naruszeniu przestrzeni powietrznej jako pierwsze przekazało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), które jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo polskiego nieba. W komunikacie DORSZ czytamy: „Informujemy, że 23 września br. o godz. 11.08, na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej”.

Podkreślono, że rosyjski śmigłowiec Mi-8 wykonywał lot z obwodu królewieckiego, a jego przelot był nieustannie monitorowany przez polskie systemy radiolokacyjne. Mimo krótkiego czasu trwania incydentu – zaledwie 42 sekundy – oraz niewielkiej głębokości naruszenia (około 300 metrów), polskie siły zbrojne zareagowały błyskawicznie. „Lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości” – zapewniło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodatkowo, Morski Oddział Straży Granicznej potwierdził, że „w polską przestrzeń powietrzną wleciał śmigłowiec w kolorze stalowym, który leciał z kierunku Federacji Rosyjskiej”. Służby te na bieżąco monitorowały przelot śmigłowca i patrolowały rejon granicy morskiej na Zalewie Wiślanym, informując służby współdziałające. Incydent ten ponownie uwypukla ciągłą potrzebę utrzymania wysokiej gotowości obronnej.

❗️ Informujemy, że 23 września br. o godz. 11.08, na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego.… pic.twitter.com/afULQdSeTc— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 23, 2026

Burmistrz Braniewa o sytuacji i apel do mieszkańców

Na wieść o naruszeniu przestrzeni powietrznej zareagował również burmistrz Braniewa, Tomasz Sielicki. Jak relacjonował, otrzymał służbową informację o incydencie w okolicach Zalewu Wiślanego niedługo po zdarzeniu. „O godz. 11.30 dostałem smsa, drogą służbową, o tym, że w okolicach Zalewu Wiślanego naruszona została polska przestrzeń powietrzna przez rosyjski śmigłowiec” – powiedział Tomasz Sielicki. Zapytany o ewentualne zalecenia dla mieszkańców, burmistrz Braniewa podkreślił, że takie wytyczne nie zostały wydane. Zapewnił jednocześnie, że służby stale kontrolują sytuację i pozostają w kontakcie z lokalnymi władzami.

Burmistrz Sielicki zaapelował do mieszkańców o rozwagę i weryfikację informacji, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej. „Od dłuższego czasu powtarzam, że żyjemy w dobie konfliktu zbrojnego u sąsiadów na Ukrainie i każdy z nas obserwuje, co się dzieje. Sytuacje są nasilone. My musimy reagować i być odporni na prowokacje i powinniśmy umieć reagować. Musimy słuchać przekazu służb i z pokorą wykonywać zalecenia” – zaznaczył. Dodał również, że priorytetem jest szukanie wiarygodnych źródeł informacji, aby uniknąć dezinformacji. Incydent, choć krótki, stanowił przypomnienie o stałej czujności wymaganej w regionach przygranicznych.

Kontekst: Rosyjskie „testy” i wcześniejsze naruszenia

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyraźnie wskazało na charakter incydentu, stwierdzając, że „charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej”. Takie działania nie są odosobnione. W ostatnich tygodniach polskie lotnictwo regularnie przechwytywało rosyjskie samoloty, takie jak rozpoznawcze Ił-20, operujące nad Morzem Bałtyckim. Chociaż te maszyny zazwyczaj nie przekraczały polskiej przestrzeni powietrznej, pozostając nad otwartym morzem, ich obecność świadczy o intensywnej aktywności wojskowej w regionie.

Warto przypomnieć, że podobne naruszenia przestrzeni powietrznej zdarzały się już w przeszłości. W sierpniu 2023 roku dwa białoruskie śmigłowce wojskowe na krótko wleciały na terytorium Polski w regionie Białowieży na Podlasiu. Reakcją Polski było wówczas zwiększenie liczebności wojska na pograniczu oraz wezwanie białoruskiej charge d'affaires do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu wyjaśnienia sytuacji. Aktualny incydent z rosyjskim śmigłowcem Mi-8 w Braniewie wpisuje się w szerszy kontekst regionalnych napięć i podkreśla ciągłe wyzwania związane z bezpieczeństwem granic. Polska obrona powietrzna, jak zapewniono, jest stale gotowa do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju.