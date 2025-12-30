Departament Stanu daje zielone światło. Polskie Siły Powietrzne zyskają nowe możliwości

Zgodnie z komunikatem DSCA, Polska złożyła wniosek o pozyskanie „pomocy szkoleniowych i innych powiązanych elementów logistyki i wsparcia programowego”. Ma to być uzupełnienie wcześniejszego zamówienia o wartości 95 milionów dolarów, dotyczącego organizacji szkoleń i sprzętu szkoleniowego. Chociaż szczegóły dotyczące konkretnego sprzętu nie zostały ujawnione, jasno określono, że szkolenia będą dotyczyć Sił Powietrznych.

Wzrost interoperacyjności i bezpieczeństwa

Sprzedaż pakietu szkoleniowego ma przynieść Polsce wymierne korzyści w kontekście bezpieczeństwa. W oświadczeniu DSCA podkreślono, że „proponowana sprzedaż zwiększy zdolność Polski do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom oraz zwiększy jej interoperacyjność ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami członkowskimi NATO oraz ich sojusznikami dzięki kompleksowemu szkoleniu Sił Powietrznych USA”. Jest to kluczowy element w kontekście współczesnych wyzwań geopolitycznych i rosnącej potrzeby zacieśniania współpracy wojskowej w ramach NATO.

Maksymalna wartość zamówienia

Szacowana maksymalna wartość pakietu szkoleniowego wynosi 200 milionów dolarów. Warto zaznaczyć, że jest to górna granica, co oznacza, że ostateczna kwota transakcji może być niższa. Decyzja Departamentu Stanu to kolejny krok w kierunku modernizacji polskiej armii i wzmacniania jej potencjału obronnego w regionie.