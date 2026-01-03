Atak USA na Wenezuelę. Polska reaguje na doniesienia z Caracas

W sobotę, około godziny 2:00 w nocy czasu lokalnego, mieszkańcami stolicy Wenezueli wstrząsnęła seria głośnych eksplozji. Według relacji agencji prasowych AP i Reuters oraz doniesień w mediach społecznościowych, w Caracas słychać było dźwięki nisko przelatujących samolotów, a nad miastem unosiły się kłęby dymu. W odpowiedzi na te wydarzenia rząd Wenezueli oficjalnie oskarżył Stany Zjednoczone o atak na instalacje cywilne i wojskowe w kraju. Przywódca Wenezueli, Nicolas Maduro, ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego, powołując się na "najpoważniejszą agresję militarną" ze strony USA. Rząd w Caracas wezwał również do mobilizacji sił społecznych i politycznych, twierdząc, że celem ataku są wenezuelskie złoża ropy naftowej i minerałów.

Natychmiastowa reakcja polskiego rządu

Informacje o eskalacji napięcia w Ameryce Południowej wywołały błyskawiczną reakcję najwyższych władz w Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował za pośrednictwem platformy X, że polskie służby podjęły działania w odpowiedzi na kryzys.

"Nasze służby wnikliwie analizują rozwój wydarzeń po nocnych atakach sił USA w stolicy Wenezueli. Poprosiłem także o bieżące analizy Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON oraz przedstawicieli naszych wojskowych attachatów w krajach Ameryki Północnej i Południowej" - napisał szef MON.

Nasze służby wnikliwie analizują rozwój wydarzeń po nocnych atakach sił USA w stolicy Wenezueli. Poprosiłem także o bieżące analizy Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych @MON_GOV_PL oraz przedstawicieli naszych wojskowych attachatów w krajach Ameryki Północnej i…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 3, 2026

Słowa te podkreślają, że sytuacja w Wenezueli jest traktowana z najwyższą powagą, a jej potencjalny wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe jest przedmiotem szczegółowych badań.

Premier Tusk o losie Polaków i bezpieczeństwie placówki

Głos w sprawie zabrał również premier Donald Tusk, który podczas odprawy w Elblągu odniósł się do sytuacji polskich obywateli. Szef rządu poinformował, że według posiadanych przez niego danych, w Wenezueli przebywa obecnie 11 polskich obywateli. Premier zaznaczył, że osoby te zignorowały wcześniejsze, wielokrotne ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odradzające podróże do tego kraju z uwagi na niestabilną sytuację wewnętrzną.

Najważniejszą informacją przekazaną przez premiera jest jednak zapewnienie o bezpieczeństwie polskiego personelu dyplomatycznego.

Polska placówka dyplomatyczna w Caracas jest na razie bezpieczna i nic jej się nie stało w związku z atakami. A sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszelkie nowe informacje będą niezwłocznie przekazywane opinii publicznej.

Apel do Polaków i działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Resort dyplomacji podjął konkretne kroki w celu weryfikacji sytuacji i zapewnienia pomocy Polakom. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że ambasada RP w Caracas weryfikuje rzeczywistą liczbę Polaków przebywających w Wenezueli.

Kluczowym narzędziem w tych działaniach jest system Odyseusz, służący do rejestracji podróży zagranicznych. Placówka kontaktuje się z osobami zarejestrowanymi w systemie. Rzecznik MSZ podkreślił, że według szacunków w kraju przebywa kilkoro obywateli RP, a większość z nich to osoby mieszkające w Wenezueli długoterminowo, które znają lokalne realia. Co istotne, do tej pory resort nie posiada informacji, aby którykolwiek z Polaków potrzebował pomocy.

Jednocześnie MSZ ponawia apel o pozostawanie w bezpiecznych miejscach i unikanie niepotrzebnego ryzyka. Obywatele, którzy nie zarejestrowali swojego pobytu, są proszeni o pilny kontakt z polską placówką w Caracas.

Sytuacja pozostaje dynamiczna i jest bacznie obserwowana zarówno przez polskie służby dyplomatyczne na miejscu, jak i przez rząd w Warszawie. Najważniejszym priorytetem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom oraz personelowi ambasady.