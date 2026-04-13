Kalendarium Zbrodni Katyńskiej. Sowieckie ludobójstwo, któremu Rosja dziś zaprzecza

Dlaczego 13 kwietnia, a nie 5 marca 1940 r.?

W marcu kiedy to Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców osadzonych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Józef Stalin zdecydował też o zamordowaniu polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej?

Choć NKWD objął akcję mordów ścisłą tajemnicą, to i tak miejscowa ludność wiedziała o tym, co wydarzyło się w Lasku Katyńskim. Niektóre źródła podają, że już jesienią 1941 i na wiosnę 1942 r. o grobach Niemcom mieli sygnalizować polscy robotnicy przymusowi. IPN nie ma pewnych dowodów. Po okolicy krążyły plotki o rozstrzeliwaniu Polaków. Dopiero w lutym miejscowi, całkiem przypadkowo, odkryli groby. 17 (18) lutego 1943 r. miejscowi Rosjanie wskazali Niemcom miejsce masowych mogił. Chłopi polowali na wilki i to one rozkopały niektóre groby, odsłaniając prawdę potwierdzającą dotychczasowe pogłoski.

Tym razem Niemcy nie zbagatelizowali informacji. Powiadomiono Berlin o odkryciu. Minister propagandy Josef Goebbels uznał odkrycie za „kolosalną bombę polityczną”. Nakazał podwładnym opracowanie kampanii informującej o odkryciu. Dla jej uwiarygodnienia rolę prowadzącego powierzył Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Celem tej strategii było wbicie klina w sojusz zachodnio-radziecki.

Ekshumacje rozpoczęto 29 marca wraz z wiosennymi roztopami. 11 kwietnia niemiecka agencja prasowa Transocean wypuściła w świat komunikat o odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3 tys. oficerów polskich. Grób opisano jako dół o wymiarach 28 m długości i 16 m szerokości z ciałami ułożonymi w dwunastu warstwach, w mundurach i z ranami postrzałowymi w tyle głowy. 13 kwietnia zastępca szefa wydziału prasowego MSZ Gustaf Braun von Stumm poprowadził konferencję prasową. Oprócz niemieckich dziennikarzy uczestniczyli w niej wysłannicy z państw neutralnych.

Dzień Pamięci ustanowił Sejm RP (w 2007 r.) na wniosek Federacji Rodzin Katyńskich. Mianem Zbrodni Katyńskiej określa się akt ludobójstwa, dokonany wiosną 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w sowieckich obozach zagłady i więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy.

Oto wybrane daty/wydarzenia z kalendarium zbrodni katyńskiej.

ROK 1939

• 23 sierpnia: w Moskwie podpisano układ między III Rzeszą a ZSRS, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow. W tajnym protokole do (de facto) układu o współpracy gospodarczej i politycznej sformułowano wytyczne dotyczące rozbioru Polski między dwa sojusznicze państwa.

• 17 września: Armia Czerwona zaatakowała Polskę. Do końca września do sowieckiej niewoli wzięto 240–250 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, w tym 10–18 tys. oficerów.

• 19 września: Ławrientij Beria powołał Zarząd ds. Jeńców Wojennych i Internowanych przy NKWD oraz nakazał utworzenie sieci obozów jenieckich.

• 28 września: w Moskwie zawarto sowiecko-niemiecki „Traktat o granicach i przyjaźni”, który wyznaczał ostateczną granicę rozbitej Polski i podzielonej między III Rzeszę a CCCP.

• 3 października: Zarząd ds. Jeńców zdecydował o utworzeniu trzech obozów jenieckich: w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

• Październik–listopad: władze sowieckie przekazują Niemcom ok. 43 tys. polskich jeńców zamieszkałych na terytoriach podbitych przez III Rzeszę. Niemcy przekazali prawie 14 tys. jeńców pochodzących z Kresów. Sowieci zwolnili do domów żołnierzy, oficerowie zostali zatrzymani w obozach.

ROK 1940

• Koniec lutego: w obozach jenieckich przebywa 6192 policjantów i funkcjonariuszy KOP i Służby Więziennej oraz 8376 oficerów (w zdecydowanej większości to oficerowie rezerwy).

• 5 marca: Biuro Polityczne KC WKP(b) na podstawie pisma Berii i za zgodą Józefa Stalina podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze wschodnich województw Rzeczypospolitej.

• 16 marca: wprowadzono w obozach zakaz korespondencji; pojedyncze przesyłki były jednak wysyłane jeszcze do 10 kwietnia.

• 17 marca: Beria wydał rozkaz awansu na wyższe stopnie oficerskie funkcjonariuszy nadzorujących zbrodnię na polskich oficerach, m.in. dowódców lokalnych komendantur NKWD; potem okaże się, że w eksterminacji jeńców uczestniczyło bezpośrednio 125 nekawudzistów.

• 22 marca: Beria wydał rozkaz NKWD o „rozładowaniu więzień” NKWD zachodnich obwodów.

• 3 kwietnia: z obozu w Kozielsku do stacji Gniazdowo dotarł pierwszy transport więźniów. Stamtąd jeńcy byli przewożeni autobusami więziennymi do lasu katyńskiego, tam mordowani strzałem w tył głowy.

• 4 kwietnia: pierwszy transport więźniów z Ostaszkowa. Jeńcy, głównie funkcjonariusze policji, byli rozstrzeliwani w Obwodowym Zarządzie NKWD w Kalininie (obecnie Twer). Zbiorowe mogiły znajdują się w Miednoje.

• 5 kwietnia: pierwszy transport więźniów z obozu w Starobielsku. Jeńcy byli rozstrzeliwani w Charkowie, ich ciała wrzucano do dołów śmierci w podcharkowskich Piatichatkach.

• Kwiecień–maj: wymordowanie 3435 jeńców z więzień na zachodniej Ukrainie. Ciała zostały ukryte w różnych miejscach, w tym w podkijowskiej Bykowni.

• Kwiecień–maj: wymordowanie 3870 jeńców z więzień położonych na Białorusi, prawdopodobnie głównie w Mińsku. Ciała ofiar zostały pogrzebane w Kuropatach pod Mińskiem i zapewne w innych miejscach rozsianych po Białorusi.

• 12/13 kwietnia: rozpoczął się drugi etap masowych deportacji obywateli polskich z Kresów. Ich ofiarą padły m.in. rodziny polskich oficerów mordowanych w miejscach zbrodni.

• 29 kwietnia: do stacji Gniazdowo dotarł transport, w którym znajdował się prof. Uniwersytetu Stefana Batorego Stanisław Swianiewicz. Naukowiec został oddzielony od pozostałych oficerów i przez okno wagonu obserwował autobusy transportujące Polaków na miejsce dokonywanej zbrodni. Był jedynym niemal bezpośrednim polskim świadkiem zbrodni katyńskiej.

• 12 maja: ostatni transport jeńców do Katynia. Część jeńców została cofnięta do stacji Babynino i uniknęła śmierci.

• 14 maja: ostatni transport z Ostaszkowa do Kalinina.

• Czerwiec: łącznie z trzech obozów – w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie – ocalało 395 jeńców. Przeniesiono ich do obozu w Pawliszczew Borze, do obozu Griazowcu. Tam, w sierpniu 1941 roku, a więc już po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, zostali uwolnieni.

ROK 1941

• 30 lipca: w Londynie premier gen. Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem ZSRS Iwanem Majskim polsko-sowiecki układ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych, współpracy na rzecz pokonania Niemiec oraz powstania polskiej armii w ZSRS; dodatkowy protokół przewidywał zwolnienie z więzień i łagrów obywateli polskich.

• Wrzesień–październik: na polecenie władz RP na uchodźstwie struktury Polskiego Państwa Podziemnego rozpoczynają poszukiwania zaginionych jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, którzy według Sowietów zostali rzekomo zwolnieni. W wyniku poszukiwań nie odnaleziono żadnego z jeńców ani w domach, ani w niemieckich oflagach. W tym samym czasie ambasador w ZSRS Stanisław Kot wręcza zastępcy ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Andrzejowi Wyszyńskiemu pierwszą listę zaginionych.

• 3 grudnia: premier Sikorski w czasie wizyty na Kremlu pyta o los zaginionych polskich oficerów. Stalin stwierdza, że polscy oficerowie „uciekli do Mandżurii”. Moment ten może być uznany za początek budowania tzw. kłamstwa katyńskiego.

ROK 1942

• Marzec: polscy robotnicy przymusowi pracujący w okolicach Katynia dowiadują się od miejscowej ludności o masowych grobach tysięcy zamordowanych polskich oficerów. Po odkryciu zwłok ustawiają drewniany krzyż i informują Niemców, którzy lekceważą ich wiadomości.

ROK 1943

• Luty: mieszkańcy okolic lasu katyńskiego informują Niemców o masowych mogiłach polskich oficerów. Niemcy rozpoczynają pierwsze prace ekshumacyjne.

• 9 kwietnia: minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels zapisuje w swoim dzienniku: „W pobliżu Smoleńska odkryto masowe groby Polaków. Bolszewicy zastrzelili po prostu ok. 10 tys. polskich jeńców”.

• 10 kwietnia: z Warszawy do Smoleńska odlatuje zaproszona przez władze niemieckie delegacja polska z udziałem m.in. dyrektora Zarządu Głównego Rady Głównej Opiekuńczej dr. Edmunda Seyfrieda oraz pisarzy Jana Emila Skiwskiego i Ferdynanda Goetla. Wszyscy dzień wcześniej zostali poinformowani o odkryciu masowych mogił Polaków.

• 11 kwietnia: niemiecka agencja prasowa Transocean publikuje komunikat o „odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3 tys. oficerów polskich (...), zabitych w lutym i marcu 1940 r. przez GPU (ówczesna nazwa NKWD – Portal Obronny)...”. Pomiędzy zabitymi znajduje się gen. Smorawiński z Lublina. Niemieckie władze wojskowe obliczają ogólną liczbę polskich oficerów, zabitych i pogrzebanych tam, na 10 tys.”.

• 12 kwietnia: Radio Berlin poinformowało, że zamordowani w Katyniu oficerowie pochodzili z sowieckiego obozu jenieckiego w Kozielsku.

• 13 kwietnia: w niemieckim MSZ odbywa się konferencja prasowa poświęcona w całości zbrodni katyńskiej. Ferdynand Goetel przedstawia Zarządowi Głównemu Polskiego Czerwonego Krzyża raport z Katynia. Jest to pierwszy polski dokument dotyczący zbrodni.

• 14 kwietnia: w kontrolowanej przez Niemców „prasie gadzinowej” ukazują się pierwsze artykuły poświęcone zbrodni katyńskiej.

• 15 kwietnia: dowódca Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysław Anders w depeszy wysłanej z Iraku do ministra obrony narodowej gen. Mariana Kukiela pisze: „Jesteśmy od dawna najgłębiej przekonani, że wszyscy oni nie żyją i zostali celowo zamordowani. Pomimo to ogłoszone rewelacje niemieckie wywołały olbrzymie wrażenie i ogromne oburzenie”.

• 17 kwietnia: rząd polski w Londynie uznał, że należy wystąpić do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie o zbadanie sprawy katyńskiej. Tego samego dnia delegat Polskiego Czerwonego Krzyża przy Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu złożył notę rządu RP w sprawie wysłania komisji do Katynia. Do Katynia przybywa grupa oficerów polskich przebywających w niemieckich obozach jenieckich.

• 19 kwietnia: sowiecki dziennik „Prawda” opublikowała artykuł „Polscy współpracownicy Hitlera”, oskarżający władze RP o współpracę z Niemcami.

• 20 kwietnia: minister spraw zagranicznych Edward Raczyński w nocie do ambasadora ZSRS Aleksandra Bogomołowa zwraca się o przekazanie „szczegółowych i dokładnych” informacji o losach zaginionych oficerów z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Na łamach komunistycznego „Głosu Warszawy” działacz PPR Władysław Gomułka pisze, że zbrodnia katyńska jest niemiecką prowokacją. Stwierdzenie to zostaje powtórzone trzy dni później w odezwie wydanej przez kierownictwo PPR.

• 25 kwietnia: rząd sowiecki zrywa stosunki dyplomatyczne z Polską.

• 28 kwietnia: początek prac międzynarodowej komisji lekarzy sądowych.

• 30 kwietnia: amerykański oficer łącznikowy przy dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie płk Henry Szymański w raporcie złożonym na ręce szefa wywiadu armii USA gen. George’a Stronga podaje, że zbrodni na polskich oficerach dokonali Sowieci. Delegat Rządu RP na Kraj Jan Stanisław Jankowski oświadcza: „Piętnując obłudę Niemców, którzy popełniają sami nieustannie potworne zbrodnie, a przy pomocy przewrotnej propagandy starają się przedstawić siebie jako obrońców cywilizacji i chrześcijaństwa oraz pozyskać dla swych celów społeczeństwo polskie – wzywam wszystkich do demaskowania ich i bezwzględnego zwalczania”.

• 24 maja: ambasador Wielkiej Brytanii przy rządzie RP Owen O’Malley przesyła swojemu rządowi raport pokazujący, że sprawcą zbrodni katyńskiej jest ZSRS. Raport „Katyń” został odtajniony dopiero w 1972 r. w Londynie.

• 8–9 czerwca: zakończono ekshumację ciał wydobywanych z masowych grobów w Katyniu.

• Wrzesień: oddziały Armii Czerwonej zajmują Katyń. Miejsce zbrodni zostaje przejęte przez NKWD, które rozpoczyna przygotowania do spreparowania dowodów na niemiecką odpowiedzialność za zbrodnię.

ROK 1944

• 13 stycznia: Moskwa powołuje „Specjalną komisję ds. ustalenia i przeprowadzenia śledztwa okoliczności rozstrzelania w lesie katyńskim polskich jeńców wojennych przez niemiecko-faszystowskich najeźdźców” nazywaną „komisją Burdenki” (na jej czele stanął profesor medycyny Nikołaj Burdenko).

• 20 stycznia: Komisja Burdenki organizuje w Katyniu zainscenizowany dla zachodnich dziennikarzy i dyplomatów pokaz mający udowodnić niemiecką winę za zbrodnię.

• 26 stycznia: Komisja Burdenki przedstawia końcowy raport ze swoich prac, stwierdzając, że jesienią 1941 r. Niemcy zamordowali w Katyniu ok. 11 tys. polskich żołnierzy i oficerów.

ROK 1956

• 2 listopada: na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim obok pomnika Gloria Victis ustawiono drewniany krzyż, na którym zawieszono tabliczkę z napisem „Symboliczny grób 12 000 oficerów polskich zamordowanych w Katyniu. Byli Polakami, zginęli na ziemi obcej z rąk okrutnego wroga. Należy im się pamięć i cześć”. Przez kilkanaście godzin pod krzyżem zapalano znicze i składano kwiaty. W nocy został usunięty przez milicję.

ROK 1959

• 3 marca: przewodniczący KGB Aleksandr Szelepin przesyła I sekretarzowi KC KPZR Nikicie Chruszczowowi ściśle tajną, odręczną notatkę, w której proponował zniszczenie 21 857 teczek personalnych Polaków zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. Nie jest jasne, czy dokumenty zniszczono.

ROK 1976

• 18 września: z inicjatywy polskich środowisk emigracyjnych na cmentarzu Gunnersbury w Londynie zostaje odsłonięty pierwszy w Europie Zachodniej pomnik upamiętniający polskich jeńców wojennych zamordowanych przez NKWD.

ROK 1981

• 31 lipca: w tzw. Dolince Katyńskiej na warszawskich Powązkach, w której od 1974 r. zbierali się działacze rodzin ofiar zbrodni, ustawiono kamienny krzyż z datą 1940, orłem w koronie, tablicą z napisem „Katyń” i literami WP oraz ze słupkami z nazwami obozów NKWD. Inicjatorami postawienia krzyża byli ks. Stefan Niedzielak i Stefan Melak. Tej samej nocy krzyż został zdemontowany i wywieziony przez Służbę Bezpieczeństwa. W kolejnych latach kilkukrotnie podejmowano próby ustawienia nowego krzyża lub wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik katyński.

ROK 1988

• 2 września: w Lesie Katyńskim, z dala od sowieckiego „memoriału”, zostaje ustawiony krzyż poświęcony przez prymasa Józefa Glempa.

• 30 października: pod krzyżem mszę św. odprawia ks. Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich, i składa przyrzeczenie, iż „nie spocznie, dopóki w tym miejscu nie stanie cmentarz wojskowy i sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Pojednania”. Ks. Peszkowski będzie później uczestniczył w ekshumacjach zamordowanych.

ROK 1989

• Sierpień: polscy przedstawiciele działającej od 1988 r. Wspólnej Komisji Historyków Partyjnych PRL i ZSRS, historycy Jarema Maciszewski, Czesław Madajczyk, Ryszard Nazarewicz i Marian Wojciechowski przedstawili raport, w którym stwierdzają: „W świetle przedstawionej szerokim rzeszom czytelników argumentacji zawartej w ekspertyzie nie może budzić wątpliwości ani niezgodność z prawdą orzeczeń Komisji Burdenki, ani też pełna odpowiedzialność NKWD za mord katyński i zagładę więźniów Starobielska i Ostaszkowa”.

• 12 października: prokurator generalny PRL Józef Żyta skierował do prokuratora generalnego ZSRS wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej.

• 26 listopada: do Katynia na czele polskiej delegacji przybył goszczący w Moskwie premier Tadeusz Mazowiecki. Złożył kwiaty pod drewnianym krzyżem, który został tam ustawiony w 1988 r.

ROK 1990

• 13 kwietnia: sowiecka agencja prasowa TASS wydała komunikat, w którym stwierdzono, że za rozstrzelanie polskich oficerów w Katyniu odpowiedzialne jest NKWD. Goszczący w Moskwie prezydent Wojciech Jaruzelski otrzymał od prezydenta Michaiła Gorbaczowa kopie niektórych dokumentów NKWD z lat 1939–1940 dotyczących polskich jeńców, tzw. listy wywozowe jeńców Kozielska i Ostaszkowa oraz wykaz jeńców Starobielska.

• Wrzesień: Naczelna Prokuratura Wojskowa ZSRS rozpoczęła śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej.

ROK 1991

• 25 lipca–9 sierpnia: ekshumacja jeńców Starobielska w Charkowie-Piatichatkach.

• 15–31 sierpnia: ekshumacja jeńców Ostaszkowa w Miednoje.

ROK 1992

• 14 października: prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał prezydentowi RP Lechowi Wałęsie kopię dokumentu z 5 marca 1940 r., z decyzją o rozstrzelaniu jeńców polskich z obozów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.

• 3 grudnia: powstaje Federacja Rodzin Katyńskich (nieformalnie istniała już od 1989 r.), w późniejszych latach z jej inicjatywy powstaną cmentarze w miejscach egzekucji polskich oficerów.

ROK 1993

• 29 czerwca: zaczyna działalność Muzeum Katyńskiego w warszawskim forcie „Czerniaków”. Od 2015 r. jego siedziba znajduje się na Cytadeli.

ROK 1994

• 6 maja: prokuratura Ukrainy w Kijowie przekazała stronie polskiej listę 3435 nazwisk obywateli polskich zamordowanych w wyniku rozkazu z 5 marca 1940 r.

ROK 2000

• 17 czerwca: otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie.

• 28 lipca: otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.

• 21 września: otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

ROK 2007

• 14 listopada: na wniosek Federacji Rodzin Katyńskich Sejm RP ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

ROK 2012

• 2 września: otwarto Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni k. Kijowa...

Kilka zdań komentarza

Do tego kalendarium należałoby dodać jeszcze rok 2020. Od tego czasu w rosyjskich mediach i propagandzie przedstawiane są „niezbite” dowody na to, że to Niemcy zamordowali w Katyniu polskich wojskowych, a nie Sowieci.

Takiemu fałszowaniu faktów oczywistych nie przeszkadza to, że jeszcze pod koniec istnienia Sowietu tzw. najwyższe czynniki przyznały, że za zbrodnią stał Związek Sowiecki, a nie III Rzesza. Nie przeszkadza, że istnieje dokument sowiecki wykazujący, że rozkaz rozstrzelania Polaków wydał Stalin i zaakceptowała go reszta składu Biura Politycznego bolszewików.

Czemu służyć ma takie fałszowanie historii?

Może umacnianiu władzy Putina i uzasadnieniu wojny z Ukrainą, jak uważają niektórzy znawcy Rosji? Możliwe. Jeśli tak jest, to taka propaganda wydaje się mało skuteczna. Nie trafia do mas. A to dlaczego?

A dlatego, że kilka tysięcy zamordowanych polskich oficerów w oceanie sowieckich mordów na własnych obywatelach jest wydarzeniem mniej znaczącym. Nawet i 22 tys. wszystkich objętych tzw. decyzją katyńską nie robi na Rosjanach wielkiego wrażenia. Oni mają w swojej historii multum takich i jeszcze większych zbrodni.

Tylko na mocy słynnego rozkazu nr 270 z 16 sierpnia 1941 r. („Ani kroku wstecz”) rozstrzelano ok. 16 tys. żołnierzy sowieckich. A podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941-45) wydano prawie milion wyroków śmierci na sołdatów. Wykonano od 150 do 200 tys.

Szacuje się, że rządy Stalina (1924-1953) doprowadziły, w postępowym państwie robotników i chłopów, do śmierci co najmniej 20 mln osób, w zdecydowanej większości obywateli sowieckich.

Skutkiem tej propagandy zakłamywania zbrodni katyńskiej może być to, że oficjalnie spora część odbiorców będzie jej przytakiwała, a w domu swoje będzie wiedzieć. Nie da się rosyjskiej mentalności wyczyścić ze złogów dziesiątek lat sowietyzowania...