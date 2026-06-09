Wydatki na broń jądrową biją rekordy. Które państwo przeznacza najwięcej na atomowy arsenał?

Globalne wydatki na broń jądrową dziewięciu państw posiadających taki arsenał – USA, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Indii, Pakistanu, Korei Północnej i Izraela – osiągnęły w 2025 roku bezprecedensowy poziom 119 miliardów dolarów. Jest to wzrost o 19 procent w stosunku do roku poprzedniego. Organizacja ICAN wyraziła poważne zaniepokojenie tą tendencją, wydając ostrzeżenie. „Zbliża się nowy wyścig zbrojeń nuklearnych” – ostrzegła ICAN, wskazując na niebezpieczne konsekwencje takiego rozwoju sytuacji dla globalnego bezpieczeństwa.

Badania wykazały, że drastyczny wzrost wydatków na broń jądrową nastąpił w momencie, gdy państwa przyśpieszyły z modernizacją swoich arsenałów i rozmieszczeniem większej ich ilości.

Kto wydaje najwięcej na broń nuklearną?

Raport ICAN jasno wskazuje, że Stany Zjednoczone pozostają liderem w wyścigu zbrojeń nuklearnych, przeznaczając na broń jądrową w 2025 roku aż 69,2 miliarda dolarów. Kwota ta oznacza wzrost o 22 procent w porównaniu z rokiem poprzednim i jest wyższa niż łączne wydatki wszystkich pozostałych państw posiadających broń atomową. Ten znaczący wzrost wydatków amerykańskich jest również odzwierciedleniem ogólnego wzrostu budżetu wojskowego Waszyngtonu. Na drugim miejscu uplasowały się Chiny, których wydatki na broń nuklearną wyniosły 13,5 miliarda dolarów, co stanowi 7-procentowy wzrost. Co ciekawe, Wielka Brytania wyprzedziła Rosję, zajmując trzecie miejsce z kwotą 12,6 miliarda dolarów, zwiększając swoje wydatki o 17 procent. Rosja odnotowała wzrost o 6 procent, przeznaczając na broń jądrową 9,5 miliarda dolarów.

Raport SIPRI podkreślił, że szacowana całkowita liczba głowic jądrowych spada od dziesięcioleci i na początku 2026 r. wyniesie 12 187. Raport ostrzegł jednak, że liczba broni dostępnej do potencjalnego użycia wzrosła do 9745. Stany Zjednoczone i Rosja łącznie posiadają około 83 procent światowego arsenału broni jądrowej, liczącego ponad 5000 głowic każde. SIPRI twierdzi, że Chiny rozbudowują swój arsenał nuklearny szybciej niż jakikolwiek inny kraj, szacując, że posiada on około 620 głowic.

Rola Chin w globalnym wyścigu zbrojeń

Niezależny raport, opublikowany przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) w poniedziałek, potwierdza niepokojące trendy. SIPRI podkreślił, że broń jądrowa jest coraz częściej postrzegana i używana jako narzędzie siły państwowej. Instytut zwrócił szczególną uwagę na rosnące znaczenie Chin w globalnym wyścigu zbrojeń nuklearnych, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka błędnej oceny sytuacji i eskalacji konfliktów na świecie. Te obserwacje wzmacniają ostrzeżenia ICAN o zagrożeniu nowym wyścigiem zbrojeń.

ICAN i ostrzeżenie dla świata

Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN), uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla w 2017 roku, jest koalicją setek organizacji pozarządowych działających w ponad 100 państwach. Założona w 2007 roku w Melbourne, z główną siedzibą w Genewie, ICAN konsekwentnie opowiada się za całkowitym zakazem i eliminacją broni jądrowej.

Analizując prognozy długoterminowe, ICAN podkreśliła dane z Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, które wskazują na plany wydania miliardów dolarów na rozwój i utrzymanie systemów broni jądrowej aż do następnego stulecia. Inne kraje również wprowadzają nowe systemy uzbrojenia o długiej żywotności – podano w komunikacie.

W raporcie wskazano, że planowane nowe amerykańskie międzykontynentalne pociski balistyczne Sentinel mają pozostać w użyciu po roku 2100, natomiast rosnąca produkcja plutonu w USA wskazuje, że głowice bojowe tego kraju będą gotowe do roku 2120. Oznaczać to będzie znaczące inwestycje. Szacuje się, że w ciągu dekady od 2025 do 2034 roku wydatki USA na broń jądrową wyniosą blisko 1 bilion dolarów.