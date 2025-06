Wielka Brytania poza grą? Minister potwierdza: Nie braliśmy udziału w ataku na Iran

Spis treści

Brytyjski sekretarz ds. biznesu Jonathan Reynolds powiedział, że brytyjski rząd był świadomy planów USA dotyczących nalotów na Iran, ale nie brał w nich udziału.

Przemawiając do nadawcy Sky News w niedzielę rano, powiedział, że Wielka Brytania nie otrzymała prośby od USA o wykorzystanie swojej bazy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Reynolds powiedział:

"Wiem, że ludzie obudzą się dziś rano i będą się martwić. Będą chcieli wiedzieć, co to oznacza, a ja chcę ich uspokoić, że chociaż brytyjski rząd, Wielka Brytania nie była zaangażowana w te ataki, poczyniliśmy szeroko zakrojone przygotowania na wszelkie ewentualności, w tym na to, jak dbamy o obywateli brytyjskich w regionie i jak ich wydostajemy, a także zasoby, które mamy w regionie, aby chronić brytyjską infrastrukturę, brytyjskie bazy, brytyjski personel, jeśli będziemy musieli to zrobić " - dodał Reynolds.