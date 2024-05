Węgry ostrzegają przed wojną światową! "Nie chcemy uczestniczyć we wspólnych operacjach NATO"

Jeśli w tę wojnę zaangażowany będzie co najmniej jeszcze jeden kraj europejski, stworzy to zagrożenie wojną światową, ponieważ z pewnością będzie to kraj NATO - powiedział szef węgierskiego MSZ, cytowany przez amerykański "Newsweek". Później dodał, że jego kraj nie chce uczestniczyć we wspólnej misji NATO dotyczącej wsparcia militarnego Ukrainy.

