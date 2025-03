Uzgodniono zakaz ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i Rosji. To krok w stronę szerszego porozumienia

Rustem Umerow zaznaczył, że strony zgodziły się zapewnić bezpieczną żeglugę na Morzu Czarnym, wykluczając użycie siły oraz zabraniając statkom handlowym udziału w działaniach wojennych. Umerow dodał, że Ukraina postrzega ruch rosyjskich okrętów wojennych poza wschodnią część Morza Czarnego jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa i zastrzega sobie prawo do samoobrony. Poinformował również, że wszystkie strony zgodziły się na całkowity zakaz ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i Rosji, co powinno stać się częścią szerszego porozumienia. Przedstawiciel Ukrainy podkreślił, że do dalszej realizacji porozumień konieczne są dodatkowe konsultacje techniczne.

W wpisie na portalu X Umerow wymienił kluczowe wyniki wtorkowych rozmów w Rijadzie:

1. Wszystkie strony zgodziły się zapewnić bezpieczną żeglugę, zaprzestać stosowania siły i zapobiec wykorzystywaniu statków handlowych do celów militarnych na Morzu Czarnym. Ważne! Strona ukraińska podkreśla, że ​​przemieszczenie przez Rosję jej okrętów wojennych poza wschodnią część Morza Czarnego będzie uważane za naruszenie ducha tej umowy i zobowiązań w zakresie zapewnienia wolności żeglugi oraz za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. W takim przypadku Ukraina będzie miała pełne prawo do skorzystania z prawa do samoobrony.

2. Wszystkie strony zgodziły się wdrożyć porozumienia prezydentów dotyczące całkowitego zakazu ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i Rosji.

3. Wszystkie strony z zadowoleniem przyjmują zaangażowanie państw trzecich w celu zapewnienia wsparcia dla wdrażania porozumień energetycznych i morskich.

4. Wszystkie strony będą nadal działać na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju.

5. Stany Zjednoczone potwierdziły swoje poparcie dla pomocy w realizacji wymiany jeńców wojennych, uwolnienia cywilnych więźniów oraz powrotu przymusowo deportowanych ukraińskich dzieci. Aby zapewnić skuteczną realizację umów, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych konsultacji technicznych możliwie jak najszybciej w celu uzgodnienia wszystkich szczegółów i aspektów technicznych realizacji, monitorowania i kontroli umów.

W depeszy z 25 marca agencja prasowa TASS zacytowała oświadczenie Kremla:

„Rosja i Stany Zjednoczone zgodziły się opracować środki mające na celu wdrożenie porozumień między prezydentami obu krajów w sprawie zakazu ataków na obiekty energetyczne w Rosji i na Ukrainie na okres 30 dni, począwszy od 18 marca 2025 r., z możliwością przedłużenia i odstąpienia od porozumienia w przypadku nieprzestrzegania go przez jedną ze stron.”Agencja Bloomberg niedawno powtórzyła informację, że zawarcie ostatecznego porozumienia zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie może nastąpić 20 kwietnia. W tym dniu Wielkanoc obchodzona jest zarówno w świecie zachodnim, jak i w prawosławnej Rosji...

‼️Rosja i Ukraina osiągnęły porozumienie w sprawie powstrzymania się od użycia siły na Morzu Czarnym i zapewnienia bezpiecznej żeglugi - przekazał Biały Dom pic.twitter.com/Ky5TEMDnan— Radio Białoruś (@Radio_Bialorus) March 25, 2025