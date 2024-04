USA zakotwiczają się mocniej w Oceanii. Rozbudowują bazę morską w Papui Nowej Gwinei

W maju ubiegłego roku Stany Zjednoczone podpisały z Papuą-Nową Gwineą pakt bezpieczeństwa, który daje amerykańskim żołnierzom dostęp do portów i lotnisk tego kraju na Pacyfiku. Na mocy paktu Stany Zjednoczone mogą korzystać z trzech lotnisk, dwóch portów i jednej bazy marynarki wojennej w celu szkolenia, tranzytu i wstępnego rozmieszczenia sprzętu, dostaw i materiałów. Umowa nie zezwala jednak USA na stałe stacjonowanie sił w Papui-Nowej Gwinei. Oprócz podpisania paktu obronnego, Stany Zjednoczone również mają umowę morską z Papuą-Nową Gwineą, która pozwoliła amerykańskiej straży przybrzeżnej na współpracę z tym krajem na Pacyfiku w celu zwalczania nielegalnych połowów i przemytu narkotyków.

Jak donosi USNI News Stany Zjednoczone mają teraz zamiar wyremontować bazę marynarki wojennej Lombrum na wyspie Los Negros w Papui-Nowej Gwinei. Według portalu, USA ogłosiły niedawno, że Marynarka Wojenna USA rozważa trzy projekty dla Lombrum: Regionalne Morskie Centrum Szkoleniowe, mały zespół okrętów i obiekt Boson; oraz remont zniszczonego nabrzeża dla małych okrętów. Oczekiwany łączny koszt tych projektów ma wynosić od 11 do 25 milionów dolarów.

Jak cytuje portal U.S. General Services Administration: "Te... projekty będą wspierać PNGDF (Siły Obronne Papui-Nowej Gwinei), operacje bezpieczeństwa morskiego, amerykański personel wojskowy uczestniczący we wspólnych ćwiczeniach oraz USINDOPACOM Theater Campaign Plan z różnymi krytycznymi obiektami zlokalizowanymi w Bazie Marynarki Wojennej Lombrum" - czytamy w komunikacie.

Wydaje się także, że decyzja o remoncie jest także podyktowana tym, że w styczniu tego roku Chiny zwróciły się do Papui-Nowej Gwinei z ofertą zapewnienia szkoleń, sprzętu i technologii obserwacyjnych. Wtedy zastępca sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Richard Verma nalegał, aby Papua-Nowa Gwinea odrzuciła chińską ofertę, dotyczącą ewentualnego sojuszu w dziedzinie bezpieczeństwa z Chinami ostrzegając ten kraj, że wszelkie zapewnienia bezpieczeństwa zawarte z Pekinem będą miały swoje konsekwencje.

Papua-Nowa Gwinea ma strategiczne położenie dla USA. W czasie II wojny światowej odegrała kluczową rolę na Pacyfiku. W czasie wojny w Lombrum stacjonowały siły amerykańskie, australijskie, japońskie, niemieckie i brytyjskie. Była to jedna z największych baz amerykańskich na Pacyfiku, gdzie mogły zakotwiczyć 200 okrętów jak lotniskowce czy pancerniki, które wykorzystano do odzyskania Filipin z rąk Japonii. Kraj ten leży pomiędzy Tajwanem a Australią, co ma kluczowe znaczenie dla USA w potencjalnym konflikcie, które mogą rozpętać Chiny w wojnie o przejęcie Tajwanu. Stany Zjednoczone ogłosiły plany przebudowy bazy morskiej Lombrum w 2018 roku, kiedy były wiceprezydent Mike Pence ogłosił, że USA będą współpracować zarówno z Australią, jak i Papuą-Nową Gwineą w tej inicjatywie. Działanie to było podyktowane odpowiedzią na chińskie projekty infrastrukturalne w regionie. Od tego czasu Stany Zjednoczone rozlokowały swoje siły i zapasy w kilku głównych bazach na Pacyfiku.

Stany Zjednoczone zaczęły finansować modernizację i rozbudowę infrastruktury na Pacyfiku w ramach inicjatywy Pentagonu Pacific Deterrence Initiative (PDI), w tym płyt postojowych dla samolotów w Base Air Base na Filipinach i Darwin Air Base w Australii, rozbudowę portów marynarki wojennej w Tinian na Marianach Północnych, Yap w Mikronezji, i Koror w Palau.