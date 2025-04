Spis treści

Główne założenia umowy koalicyjnej

Konkurencyjność gospodarki

Zaostrzenie polityki migracyjnej, z odsyłaniem migrantów z granicy włącznie

Poprawa bezpieczeństwa w kraju

Wyższe wydatki na wojsko w celu zwiększenia zdolności do obrony

O tych najważniejszych punktach poinformowali w Berlinie liderzy partii: Friedrich Merz (CDU), Markus Soeder (CSU) oraz Lars Klingbeil i Saskia Esken (SPD). Merz zapewnił, że Niemcy dostaną sprawny i silny rząd, na którym Europa będzie mogła polegać.

„Niemcy dostaną zdolny do działania i silny rząd” – oświadczył Merz. „Europa może na nas polegać” – dodał przyszły kanclerz, zapowiadając, że nowy rząd powstanie na początku maja.

Podział resortów i nazwiska ministrów

Na razie nie ujawniono podziału resortów ani nazwisk kandydatów na ministrów. Saskia Esken poinformowała, że najpierw członkowie SPD wypowiedzą się w referendum w sprawie umowy, a dopiero potem zostaną ogłoszone nazwiska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że CDU ma otrzymać sześć resortów, w tym dyplomacji, gospodarki i zdrowia. Jak przypomina RND CDU nie miała ministra spraw zagranicznych od 60 lat – najbardziej prominentni przedstawiciele pochodzili z SPD, FDP i Zielonych. Według spekulacji medialnych ministrem miałby zostać Johann Wadephul, poseł CDU do Bundestagu ze Szlezwiku-Holsztynu. CSU ma dostać MSW, rolnictwo i badania naukowe, a SPD - finanse, obronę i sprawiedliwość. Spekuluje się, że Lars Klingbeil zostanie ministrem finansów i wicekanclerzem, Johann Wadephul szefem dyplomacji, a Boris Pistorius pozostanie na stanowisku ministra obrony.

Umowę koalicyjną muszą zatwierdzić gremia trzech partii. W przypadku SPD wypowiedzą się wszyscy członkowie partii w referendum. W CDU o losie koalicji zdecyduje tzw. mały zjazd partii. W CSU wystarczy decyzja zarządu partii.

Jeszcze przed uzgodnieniem umowy koalicyjnej partnerzy uzgodnili zmianę konstytucji, likwidując ograniczenia budżetowe w przypadku wydatków na obronność oraz uzgadniając powołanie funduszu o wartości 500 mld euro na modernizację infrastruktury.

Migracja, Ukraina i energia atomowa

Friedrich Merz zapowiedział zdecydowaną walkę z nielegalną migracją, deportacje przestępców i ograniczenie przyjazdu rodzin osób z tymczasową ochroną. Odnośnie konsultacji z sąsiadami w sprawie odsyłania migrantów, Merz stwierdził, że prowadzi dialog z krajami o podobnym podejściu do migracji, takimi jak Dania, Holandia i Włochy. Dodał, że konsultacje z Polską i Francją trwają.

Kwestia przekazania Ukrainie pocisków Taurus pozostaje nierozstrzygnięta. Klingbeil zapewnił o wsparciu dla Ukrainy, ale odmówił komentarza w sprawie konkretnych rodzajów broni. W kampanii wyborczej Merz i inni politycy CDU domagali się uzbrojenia armii ukraińskiej w rakiety dalekiego zasięgu zdolne do atakowania celów na terytorium Rosji. SPD konsekwentnie blokowała te plany.

Umowa koalicyjna nie przewiduje powrotu do energii atomowej ani przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, władze chcą jednak, wzorem Szwecji, za pomocą rozsyłanych ankiet zorientować się, kto nadaje się do służby. Decyzja ma pozostać dobrowolna.

Jeśli chodzi o kwestie poboru i służby wojskowej, sformułowania zawarte w umowie koalicyjnej niemal nie różnią się od wcześniejszych zapowiedzi ministra Pistoriusa, a także od projektu ustawy poprzedniego rządu. "Tworzymy nową, atrakcyjną służbę wojskową, która początkowo będzie opierać się na dobrowolności uczestnictwa" – czytamy w tekście porozumienia – co stanowi wyraźne odrzucenie postulatu, zwłaszcza CSU, dotyczącego przywrócenia dawnego poboru.

Forum 25: Kosiniak-Kamysz – Trzy filary bezpieczeństwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jaka polityka obronna?

Jak możemy przeczytać w umowie:

"NATO jest kamieniem węgielnym partnerstwa transatlantyckiego i jest niezbędne dla europejskiego bezpieczeństwa. Jesteśmy zaangażowani we wzmacnianie sojuszu transatlantyckiego i sprawiedliwy podział obciążeń. Pozostajemy zaangażowani w dzielenie się bronią nuklearną [przyp.red Nuclear Sharing] w ramach NATO. Jest to integralny element wiarygodnego odstraszania Sojuszu. Jesteśmy zaangażowani w energiczne rozwijanie europejskiego filaru NATO i dalsze zacieśnianie współpracy UE-NATO. Ze względu na swoje położenie geograficzne w Europie, Niemcy powinny być dalej rozwijane jako centralny ośrodek NATO. Ważne jest również bezpieczeństwo morskie na Morzu Północnym i Bałtyckim. Europejska współpraca w kwestiach uzbrojenia musi zapewnić, że sprzęt stanie się prostszy i bardziej ustandaryzowany, a wspólne zamówienia przyniosą korzyści pod względem kosztów i jakości („uproszczenie, standaryzacja i skala”)".

Niemiecka brygada stacjonująca na stałe na Litwie i wydatki na obronne

"Brygada stacjonująca na stałe na Litwie jest naszym głównym wkładem w odstraszanie i obronę na wschodniej flance NATO. Jej rozmieszczenie, wyposażenie, finansowanie i wymagania kadrowe są priorytetem. Wydatki na naszą obronę muszą znacząco i rygorystycznie wzrosnąć do końca okresu legislacyjnego. Poziom naszych wydatków na obronę opiera się na celach w zakresie zdolności wspólnie uzgodnionych w NATO. Cykl okresu legislacyjnego jest regularnie zbyt krótki, aby wdrożyć dalekosiężne projekty zamówień i uzbrojenia. Dlatego dążymy do wprowadzenia wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie zdolności obronnych, który w porozumieniu z niemieckim Bundestagiem zagwarantuje długoterminowe bezpieczeństwo planowania finansowego w celu zaspokojenia potrzeb Bundeswehry i jej zobowiązań wobec NATO oraz jej wymagań w zakresie zdolności. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy rządu uchwalimy ustawę przyspieszającą planowanie i zamówienia dla Bundeswehry".

Jak możemy przeczytać dalej:

"Niezbędne jest, abyśmy zwiększyli gotowość operacyjną sił zbrojnych w krótkim okresie, w sposób zdecydowany i trwały. Dotyczy to przede wszystkim wojsk i sił już uwzględnionych w planach obronnych NATO, które muszą być w pełni wyposażone do wypełniania swojej misji. Skupiamy się na celach wojskowych i korzyściach płynących z wypełnienia głównej misji oraz odpowiednio dostosowujemy struktury wojskowe i cywilne Bundeswehry".

Strategia bezpieczeństwa kosmicznego i amunicja

"Jesteśmy zaangażowani w usuwanie przeszkód, które utrudniają na przykład badania podwójnego zastosowania lub cywilno-wojskową współpracę badawczą. Chcemy również zdecydowanie i szybko zwiększyć niemieckie zdolności obronne w przestrzeni kosmicznej. Krajowa strategia narodowa strategia bezpieczeństwa kosmicznego zostanie opublikowana w pierwszym roku rządów. Zlikwidujemy istniejący w Niemczech deficyt w obszarze strategicznych badań nad bezpieczeństwem i będziemy pracować nad jego promowaniem w sensie sieciowego rozumienia bezpieczeństwa. Zreformowany zostanie system planowania i zamówień publicznych. Wdrożymy nowe ścieżki realizacji dla poszczególnych dużych projektów, ale także dla przyszłych obszarów technologicznych, które podlegają wysokiej dynamice innowacji. W szczególnie krytycznych obszarach, takich jak amunicja, będziemy w coraz większym stopniu pracować z umowami na dostawy i gwarancjami zakupu. Dostępność kluczowych zasobów, takich jak materiały wybuchowe, zostanie zabezpieczona".

Przyszłość Bundeswehry

"Będziemy szybko kontynuować podstawowy rozwój przyszłego systemu walki powietrznej i głównego systemu walki naziemnej, który już został stworzony. W coraz większym stopniu promujemy technologie przyszłości dla Bundeswehry i wprowadzamy je do sił zbrojnych. Dotyczy to w szczególności następujących obszarów: systemy satelitarne, sztuczna inteligencja, systemy bezzałogowe (w tym zdolne do walki), wojna elektroniczna, cyberprzestrzeń, i aplikacje w chmurze, a także systemy hipersoniczne. Wymaga to również uproszczonego dostępu i pogłębionego dialogu z instytucjami badawczymi, środowiskiem akademickim, start-upami i przemysłem".

Inwestycje w infrastrukturę wojskową

"Rozwój i zdolności obronne sił zbrojnych wymagają znacznego zwiększenia rocznych inwestycji w infrastrukturę wojskową. Aby to osiągnąć, uprościmy prawo dotyczące zezwoleń i zamówień, a także zamówień, ochrony i przeznaczania terenów wojskowych poprzez zwolnienie Bundeswehry z procedur i nadanie jej większych uprawnień do samodzielnego wykonywania. W ścisłym porozumieniu z Bundestagiem przeanalizujemy uproszczenia budżetowe. Uprościmy definicję wymogów i zezwoleń dla wojskowych projektów budowlanych oraz stworzymy wyjątki w prawie budowlanym, środowiskowym i zamówień publicznych, a także w ochronie i przeznaczeniu terenów wojskowych za pomocą federalnej ustawy o przyspieszeniu infrastruktury sił zbrojnych. Interesy i środki infrastrukturalne na rzecz ogólnej obrony muszą być zdefiniowane jako nadrzędny interes publiczny i traktowane priorytetowo w stosunku do innych zadań państwowych w zakresie realizacji".

Wyniki wyborów i koalicja

Chadecy wygrali wybory z wynikiem 28,6%, ale nie uzyskali wystarczającej liczby głosów, by rządzić samodzielnie. Koalicja z SPD była jedyną opcją. Socjaldemokraci, którzy rządzili wcześniej, uzyskali zaledwie 16,4% - najgorszy wynik w historii. Obie partie odrzucają współpracę z AfD, która z wynikiem 20,8% stała się największą siłą opozycyjną.

PM/PAP