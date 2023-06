Spis treści

Wojna w Ukrainie trwa od 16. miesięcy. Ukrainie pomaga Polska i świat

24 lutego 2022 roku Władimir Putin zaatakował Ukrainę. Zamierzał zająć Kijów w trzy dni, tymczasem mija 15. miesiąc brutalnej wojny w Ukrainie, a Rosja jest w o wiele gorszym położeniu, niż przed jej rozpoczęciem. Rosyjski dyktator nie spodziewał się takiej reakcji świata na bezwzględną napaść. Zaczęło się od bezpośredniego wsparcia Europy, w tym przede wszystkim Polski, w zapewnieniu miejsca do życia uchodźcom, których w tej chwili jest już niemal 12 milionów – zgodnie z danymi Straży Granicznej tylu obywateli Ukrainy od początku wojny przekroczyło granicę z naszym krajem. Należy wspomnieć o ogromnej pomocy humanitarnej, która wciąż i ze wszystkich stron świata napływa do objętej wojną Ukrainy.

Tak USA wspierają militarnie Ukrainę

Najważniejsze jednak, w kontekście stłumienia rosyjskiej napaści, jest wsparcie militarne. A w tym bezapelacyjnie prym wiodą USA. 31 maja 2023 r. administracja Joe Bidena poinformowała o 39. pakiecie pomocy dla Kijowa, wartym ok. 300 mln dolarów (ponad 1,2 mld zł). W skład transzy wchodzą:

rakiety do systemów Patriot,

pociski lotnicze AIM-7 przystosowane do systemów obrony powietrznej,

wyrzutnie obrony powietrznej Avenger wraz z pociskami Stinger,

amunicja artyleryjska i czołgowa,

rakiety lotnicze Zuni,

precyzyjne pociski lotnicze i granatniki przeciwpancerne AT-4.

To kolejny pakiet w ramach Inicjatywy Wspierania Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI), która „zapewni finansowanie broni w ciągu miesięcy, a nawet lat, aby zapewnić Ukrainie przyszłe potrzeby bezpieczeństwa”. Od początku konfliktu ta pomoc to w tej chwili już ponad 37,6 mld dolarów (ponad 157 mld zł).

Trzy filary pomocy USA dla Ukrainy: humanitarny, budżetowy i militarny

Warto jednak pamiętać, że wsparcie USA to nie tylko USAI. Doskonale wyjaśniają to trzy liczby, podsumowujące pomoc Stanów Zjednoczonych udzieloną Ukrainie między 24 stycznia 2022 r., czyli na miesiąc przed wybuchem wojny, a 15 stycznia 2023 r. (co oznacza, że w tym momencie te liczby są już z pewnością wyższe). Council on Foreign Relations, niezależna organizacja polityczna non-profit, dzieli amerykańską pomoc dla Ukrainy na trzy filary.

Pierwszy to pomoc humanitarna, w tym pomoc żywnościowa, opieka zdrowotna, wsparcie dla uchodźców i inne. Ta część jak dotąd pochłonęła najmniej, bo „jedynie” ok. 4 mld dolarów (16,6 mld zł), co stanowi ok. 5 proc. całego wsparcia płynącego z USA. Drugi filar to wsparcie budżetowe, czyli pożyczki i pomoc finansowa płynąca z Funduszu Wsparcia Gospodarczego. Do połowy stycznia tego roku było tego ok. 26,5 mld dolarów, czyli ponad 110 mld zł (ok. 34 proc.).

USA przekazały Ukrainie broń i sprzęt o wartości prawie 47 miliardów dolarów

Ostatnim filarem pomocy USA dla Ukrainy jest całkowite wsparcie militarne, które do 15 stycznia 2023 r. oszacowano w sumie na kwotę prawie 47 mld dolarów (prawie 200 mld zł), co stanowi ok. 60 proc. pomocy. Pod egidą całkowitego wsparcia militarnego organizacja zebrała szkolenia, sprzęt, broń, wsparcie logistyczne i inną pomoc świadczoną w ramach Inicjatywy Wspierania Bezpieczeństwa Ukrainy, broń i sprzęt z zapasów Departamentu Obrony dostarczone w ramach wypłat prezydenckich oraz dotacje i pożyczki udzielane w ramach programu zagranicznego finansowania wojskowego.

