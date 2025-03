Stany Zjednoczone chcą siłowo przejąć Kanał Panamski? Pentagon ma opracować opcje militarne

Pentagon ma opracować "wiarygodne opcje militarne"

CNN poinformowała w czwartek (13 marca), że administracja Trumpa zleciła Pentagonowi opracowanie "wiarygodnych opcji militarnych" w celu zapewnienia nieograniczonego dostępu USA do Kanału Panamskiego. Dwa anonimowe źródła w Pentagonie potwierdziły te doniesienia agencji Reutera, stwierdzając, że wojsko USA musi podjąć działania w celu zapewnienia Stanom Zjednoczonym pełnego dostępu do Kanału Panamskiego.

Zakres działań

Jeden z urzędników ujawnił, że dokument skierowany do Pentagonu wzywa wojsko do rozważenia opcji militarnych w celu zabezpieczenia dostępu do Kanału Panamskiego. Drugi urzędnik wskazał, że armia USA ma szeroki wachlarz możliwości, w tym współpracę z panamskim wojskiem.

Oskarżenia wobec Chin

Zlecenie dla Pentagonu pojawiło się kilka dni po przemówieniu Trumpa przed Kongresem, w którym ponownie zasugerował chińskie wpływy na zarządzanie Kanałem Panamskim i zapowiedział przejęcie kontroli nad tą drogą wodną. Wyniku sondażu Ipsos dla agencji Reutera wskazały, że coraz większym poparciem cieszy się pomysł odzyskania przez USA kontroli nad Kanałem Panamskim, za czym opowiada się 65 proc. Republikanów (w depeszy nie podano ogólnego poparcia dla idei), lecz sprzeciwia się 89 proc. Demokratów.

PAP