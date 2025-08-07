Rozmowa Zełenskiego z Macronem. "Jednakowo postrzegamy kluczowe dla Europy kwestie bezpieczeństwa"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, podczas której obaj przywódcy podkreślili zgodność stanowisk w sprawie kluczowych dla kontynentu kwestii bezpieczeństwa. Zełenski poinformował również, że Ukraina jest gotowa na realne zawieszenie broni, ale wciąż oczekuje na jasną odpowiedź ze strony Rosji. Rozmowy odbywają się w tle intensywnych działań dyplomatycznych, w tym doniesień o możliwym spotkaniu na szczycie z udziałem prezydentów USA, Rosji i Ukrainy.

Koordynacja stanowisk i wspólna wizja

W czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o szczegółach swojej rozmowy z francuskim przywódcą, Emmanuelem Macronem. Jak przekazał, spotkanie było okazją do wymiany ocen na temat ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej, w tym rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

„Rozmawiałem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przekazałem mu ukraińską ocenę wczorajszej rozmowy z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem oraz z partnerami w Europie. Emmanuel poinformował o swoich kontaktach z liderami – zarówno tych, które już się odbyły dziś rano, jak i tych, które są jeszcze zaplanowane na dzisiaj” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy podkreślił pełną zgodność z Francją w postrzeganiu strategicznych wyzwań. Kluczowe tematy poruszone podczas rozmowy to:

  • ocena rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem
  • kontakty dyplomatyczne prezydenta Macrona
  • wspólne spojrzenie na bezpieczeństwo Europy
  • konieczność realnego zawieszenia broni

„Koordynujemy nasze stanowiska i jednakowo postrzegamy potrzebę wspólnego europejskiego spojrzenia na kluczowe dla Europy kwestie bezpieczeństwa. Od rozwagi i skuteczności każdego naszego kroku – Europy i Ameryki – zależy bardzo wiele, zarówno teraz, jak i w przyszłości” – zaznaczył ukraiński przywódca.

Ukraina gotowa na zawieszenie broni

Wołodymyr Zełenski stanowczo oświadczył, że Ukraina jest przygotowana do wdrożenia realnego zawieszenia broni, co stanowiłoby kluczowy krok w kierunku deeskalacji konfliktu. Zwrócił jednak uwagę na brak jednoznacznej reakcji ze strony Federacji Rosyjskiej, co utrudnia postęp w procesie pokojowym.

„Pamiętamy, że konieczne jest realne zawieszenie broni. Ukraina jest na to gotowa, natomiast ze strony Rosji wciąż brakuje jasnej i publicznej odpowiedzi. Najbliższy czas pokaże więc, jakie będą konsekwencje dalszego przeciągania wojny i torpedowania konstruktywnych wysiłków przez Rosję” – oświadczył prezydent.

Ostatnie dni obfitują w intensywne działania dyplomatyczne. Przed rozmową z Macronem, prezydent Zełenski rozmawiał również z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Obie rozmowy dotyczyły wydarzeń po spotkaniu specjalnego wysłannika USA, Steve'a Witkoffa, z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem.

Tymczasem prezydent USA Donald Trump ogłosił, że istnieje szansa na jego rychłe spotkanie z Władimirem Putinem. Dziennik „New York Times” podał, że Trump planuje osobiste spotkanie z liderem Rosji już w przyszłym tygodniu, po którym mogłoby dojść do trójstronnego szczytu z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Sam Putin zasugerował, że takie spotkanie mogłoby się odbyć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Sonda
Czy Donald Trump jest w stanie wpłynąć na Władumira Putina?
