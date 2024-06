Rosja zakończyła wycofywanie się z Górskiego Karabachu. Rosjanie byli tam od 2020 roku

"Proces całkowitego wycofywania ludzi, broni i sprzętu rosyjskiego kontyngentu pokojowego w Azerbejdżanie zakończył się 12 czerwca" – podał resort w komunikacie.

W połowie kwietnia Kreml poinformował, że rozpoczęło się wycofywanie rosyjskich tzw. sił pokojowych z Górskiego Karabachu, byłej armeńskiej enklawy na terytorium Azerbejdżanu, której autonomię zlikwidowano w styczniu.

Okres kruchego pokoju w Górskim Karabachu, utrzymującego się od 1994 roku, lecz stosunkowo często przerywanego punktowymi starciami zbrojnymi, zakończył się we wrześniu 2020 roku.

Azerbejdżan podjął wówczas próbę przywrócenia kontroli nad separatystycznym regionem. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne przy wsparciu Turcji, w nocy z 9 na 10 listopada 2020 roku podpisano armeńsko-azerbejdżańsko-rosyjskie porozumienie pokojowe.

Na jego mocy doszło do zawieszenia broni, a do spornego terytorium wprowadzono rosyjskie tzw. siły pokojowe, które miały tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Liczebność tego kontyngentu wynosiła około 2 tys. żołnierzy.

Trzy lata później, 19-20 września 2023 roku, Azerbejdżan przeprowadził zaskakującą dla strony armeńskiej operację wojskową w Górskim Karabachu. Po opanowaniu enklawy przez azerbejdżańskie siły zbrojne władze Karabachu ogłosiły koniec istnienia nieuznawanej republiki z dniem 1 stycznia 2024 roku.

W ciągu około tygodnia, pod koniec września, separatystyczny region opuścili niemal wszyscy mieszkańcy. Wcześniej władze w Erywaniu szacowały liczebność populacji Górskiego Karabachu na około 120 tys.

PAP