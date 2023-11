W telewizyjnym przemówieniu przed spotkaniem z gen. Zhang Youxia, Putin mówił o partnerstwie w zakresie ambitnych projektów zbrojeniowych mówiąc o współpracy w zakresie satelitów wojskowych i innych perspektywicznych technologii obronnych, oświadczenie może sygnalizować coraz bliższe powiązania obronne między sojusznikami. "Mam na myśli przestrzeń kosmiczną (...) perspektywiczne rodzaje broni, które zapewnią strategiczne bezpieczeństwo zarówno Rosji, jak i Chińskiej Republiki Ludowej" - powiedział Putin, nie podając szczegółów.

Putin już wcześniej mówił, że Rosja dzieli się z Chinami bardzo wrażliwymi technologiami wojskowymi, które pomogły znacząco wzmocnić jej potencjał obronny. W październiku 2019 roku, wspomniał, że Rosja pomaga Chinom w opracowaniu systemu wczesnego ostrzegania umożliwiającego wykrywanie wystrzeleń rakiet balistycznych czyi systemu obejmującego naziemne radary i satelity, którymi dysponują jedynie Rosja i USA.

Putin oznajmił też, że współpraca wojskowa Pekinu i Moskwy jest coraz ważniejsza, ale nie zamierzają oni tworzyć sojuszu podobnego do sojuszy zimnowojennych - relacjonuje Reuters. Putin oskarżył też NATO, że próbuje "wyjść poza granice geograficzne swojej działalności".

Zhang powiedział Putinowi, że przybył do Rosji „w celu dalszego wzmocnienia współpracy wojskowo-technicznej”. Zhang pochwalił Putina za to, że nie ugiął się pod presją NATO mówiąc, że „Federacja Rosyjska pod twoim przywództwem stoi twardo w obliczu zachodnich sankcji, pokazując, że ty i Rosja nie ugniecie się pod żadnymi trudnościami”.

Na spotkaniu był także minister Szojgu, który podkreślił, że „w przeciwieństwie do niektórych agresywnych krajów Zachodu [przyp. red. Rosja] nie tworzymy bloku wojskowego”. Powiedział także, że partnerstwo chińsko-rosyjskie „będzie przykładem strategicznej interakcji opartej na zaufaniu i szacunku”.

Mówiąc dalej, że „prowadzimy [przyp. red. z Chinami] regularne ćwiczenia operacyjne i bojowe na lądzie, w powietrzu i na morzu oraz ramię w ramię z powodzeniem realizujemy misje szkolenia bojowego o różnym stopniu złożoności”. „Wszystkie te działania nie są wymierzone w państwa trzecie i podejmowane są wyłącznie w wzajemnym interesie”.

W zeszłym tygodniu, na forum wojskowym w Pekinie, gen. Zhang zobowiązał się do „pogłębienia strategicznej współpracy i koordynacji z Rosją”. Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, który był tam obecny powiedział, że chińsko-rosyjskie partnerstwo jest w „wzorowej” formie. Podczas środowego spotkania Putin powiedział, że planuje rozszerzyć strefę wpływów Rosji na region Azji i Pacyfiku z pomocą Chin.

Jak przypomina agencja AFP, kraje G7 wezwały w środę Pekin, by nie pomagał Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Dwustronna współpraca wojskowa, o której mówił Putin, postrzegana jest przez Zachód jako sygnał ostrzegawczy; nie chcą one, by Chiny - które nie potępiły agresji Moskwy przeciw Ukrainie - udzielały Rosji wsparcia w tej wojnie - dodaje AFP.

Współpraca bez ograniczeń

Chiny i Rosja ogłosiły partnerstwo „bez ograniczeń” w lutym 2022 roku, kiedy Putin odwiedził Pekin na kilka dni atakiem na Ukrainę. Chiny potępiły potem zachodnie sankcje wobec Moskwy oraz oskarżyły NATO i Stany Zjednoczone o sprowokowanie działań wojskowych Rosji na Ukrainie, mimo że próbowały prezentować się jako neutralne w ukraińskim konflikcie. Rosja z kolei wyrażała poparcie dla Pekinu w kwestiach związanych z Tajwanem.

W ostatnich latach Rosja i Chiny przeprowadziły szereg wspólnych ćwiczeń w tym patrole morskie i patrole bombowców dalekiego zasięgu nad Morzem Japońskim i Morzem Wschodniochińskim. Według danych amerykańskiego National Defense University, Rosja i Chiny przeprowadziły najwięcej wspólnych ćwiczeń wojskowych w 2022 roku, niż w jakimkolwiek innym roku w ciągu ostatnich dwóch dekad. Obie strony zorganizowały sześć wspólnych ćwiczeń, z których pięć odbyło się po rozpoczęciu rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie w lutym.

Rosja informowała, że rosyjsko-chiński handel osiągnie w tym roku rekordową kwotę 200 miliardów dolarów. Od początku wojny na Ukrainie Pekin jest głównym partnerem handlowym Moskwy, pomagającym utrzymać rosyjską gospodarkę przy życiu pomimo zachodnich sankcji.

USA muszą być gotowe na wojnę z Rosją i Chinami

W październiku komisja ds. planowania strategicznego powołana przez Kongres przygotowała 145-stronicowy raport z którego wynika, że Waszyngton musi przygotować się na możliwe jednoczesne wojny z Moskwą i Pekinem poprzez rozszerzenie swoich sił konwencjonalnych, wzmocnienie sojuszy i udoskonalenie programu modernizacji broni nuklearnej.

Putin oskarżył Stany Zjednoczone o podsycanie napięć w Azji poprzez próby tworzenia sojuszy wojskowych, co było nawiązaniem do sojuszu bezpieczeństwa „AUKUS” Stanów Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii.