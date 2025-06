Izrael uderza w Iran. Ponad 1100 już celów zaatakowanych

Generał Effie Defrin zapewnił, że armia Izraela "systematycznie działa, by zneutralizować zagrożenie nuklearne". Dodał, że ataki wyrządziły "znaczące szkody" infrastrukturze balistycznej Iranu.

„Od 13 czerwca zaatakowaliśmy w Iranie ponad 1100 celów - powiedział w środę rzecznik armii Izraela generał Effie Defrin.

Jak zapewnił, ostrzeliwane są obiekty programu nuklearnego i rakietowego. Defrin twierdzi, że armia Izraela "systematycznie działa, by zneutralizować zagrożenie nuklearne". Dodatkowo - jak zastrzegł - ataki państwa żydowskiego na Iran wyrządziły "znaczące szkody" infrastrukturze balistycznej”.

Agencja AFP podała wcześniej, że doszło do licznych eksplozji w Teheranie. Zaznaczyła, że nie jest w stanie określić przyczyny wybuchów. Nad miastem widać było kłęby czarnego dymu. Izraelskie wojsko przekazało, że wzięło na cel obiekty wojskowe w stolicy Iranu.

W odpowiedzi na izraelskie ataki, Iran wystrzeliwuje na Izrael kilka fal pocisków balistycznych dziennie. W nocy z wtorku na środę wystrzelono trzydzieści pocisków w dwóch salwach. Defrin twierdzi, że większość z nich została przechwycona.

Iran grozi odwetem

"New York Times" donosi, że Iran przygotowuje pociski balistyczne do potencjalnego ataku na amerykańskie bazy w regionie. Według amerykańskich oficjeli, na których powołuje się "New York Times", Iran gromadzi „rakiety i inny sprzęt” do uderzenia w USA, jeśli prezydent Donald Trump zdecyduje się wesprzeć ataki Izraela. Bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie, w tym w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie, zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Eskalacja konfliktu: Ataki i ofiary

Konflikt eskalował 13 czerwca, kiedy to Izrael rozpoczął zmasowane ataki na Iran, celując w obiekty nuklearne i wojskowe. Iran odpowiedział nalotami rakietowymi na Izrael, w których zginęły 24 osoby. Władze w Teheranie poinformowały o śmierci co najmniej 224 osób.