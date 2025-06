Pierwszy "sukces" Iranu. Izrael traci drona

Spis treści

Izraelskie siły zbrojne poinformowały, że jeden z ich dronów został zestrzelony podczas operacji nad Iranem. W oświadczeniu armii podano, że dron spadł w Iranie po trafieniu pociskiem ziemia-powietrze. „Nie odnotowano żadnych obrażeń i nie ma ryzyka wycieku informacji” – dodano.

Irańska telewizja państwowa pokazała zdjęcia wraku, który według niej był uzbrojonym dronem Hermes izraelskich sił powietrznych, w środkowej części miasta Isfahan.

🇮🇱🇮🇷| Irán derribó un dron Hermes-900 sobre la ciudad de Isfahan.El ejército israelí confirmó que uno de sus drones fue derribado sobre territorio iraní durante la noche. “Durante la actividad operativa, se lanzó un misil tierra-aire contra un vehículo aéreo no tripulado (UAV)… https://t.co/7UPaqCbcUY pic.twitter.com/W42JS53Ghy— Radar Austral (@RadarAustral_) June 18, 2025

Siły Obronne Izraela poinformowały, że incydent w Isfahanie jest przedmiotem dalszego dochodzenia. Według Times of Israel podczas wojny z Hezbollahem zestrzelono kilka dronów Hermes.

Wojsko zaprzeczyło również wcześniejszym doniesieniom Iranu o zestrzeleniu izraelskiego samolotu, nie popartym jednak żadnymi dowodami. "Teheran Times" informował w środę o zestrzeleniu izraelskiego myśliwca F-35 w pobliżu miasta Waramin, położonego około 35 km na południowy wschód od stolicy kraju. Według agencji IRNA ma to być już piąty izraelski samolot myśliwski zestrzelony od eskalacji konfliktu. Strona izraelska zaprzeczyła tym doniesieniom, przekonując, że Teheran nie zestrzelił żadnego myśliwca i próbuje "stworzyć fałszywą narrację o zwycięstwie, lecz nie idzie mu to najlepiej".

Izrael "działa swobodnie" nad Iranem

Rzecznik wojskowy Effie Defrin podkreślił, że Izrael „działa swobodnie” nad Iranem, przeprowadzając naloty z udziałem „dziesiątek samolotów różnych typów”.

„Będziemy nadal atakować dowolne miejsca w Iranie. Tak, spotykamy się z oporem, ale kontrolujemy przestrzeń powietrzną i będziemy nadal utrzymywać tę kontrolę” – powiedział podczas telewizyjnej konferencji prasowej w środę.

Według Sił Obronnych Izraela w nalotach zniszczono dotychczas ponad 70 irańskich baterii obrony przeciwlotniczej. W poniedziałek izraelskie siły zbrojne poinformowały, że osiągnęły „całkowitą przewagę powietrzną nad Teheranem”. Według wcześniejszych oświadczeń wojska, w środę rano ponad 50 myśliwców izraelskich sił powietrznych przeprowadziło naloty w rejonie Teheranu, atakując między innymi zakład produkujący wirówki do wzbogacania uranu.

Czym jest dron Hermes?

Elbit Hermes 900 to izraelski bezzałogowy aparat latający klasy MALE, opracowany przez Elbit Systems jako następca Hermesa 450. Ma rozpiętość skrzydeł 15 m (17 m w wariancie StarLiner), długość 9,1 m i maksymalną masę startową 1180 kg (1600 kg w StarLiner). Napędzany silnikiem Rotax 914 o mocy 115 KM (lub dieslem w StarLiner), osiąga pułap 9100 m i czas lotu do 36 godzin. Przenosi ładunek do 300 kg (450 kg w StarLiner), w tym kamery EO/IR, radary SAR, systemy SIGINT/ELINT czy sprzęt do walki elektronicznej.

Standardowo nieuzbrojony, może być wyposażony w rakiety, np. Rafael Spike, używane w operacjach przeciwko Hamasowi. Wykorzystywany w misjach rozpoznawczych, nadzorze granic, wsparciu operacji lądowych, a także w zadaniach cywilnych, jak patrolowanie stref ekonomicznych czy misje ratownicze. Wariant StarLiner jest certyfikowany do lotów w cywilnej przestrzeni powietrznej, z systemami antykolizyjnymi, transponderem IFF i łącznością satelitarną. Zasięg przekracza 1000 km, a autonomiczny start i lądowanie ułatwia operacje. Używany m.in. przez Izrael, Brazylię, Chile i Islandię, sprawdził się w operacjach takich jak „Protective Edge” w Gazie w 2014 roku.