Grenlandczycy wybierają. Między niepodległością a autonomią pod duńską koroną

Tę największą na świecie wyspę (2,166 mln km²) zamieszkuje nieco ponad 56 tys. osób. 89% mieszkańców to Inuici, a pozostali to Duńczycy i inni Skandynawowie. Szacuje się, że ok. 40 tys. osób ma prawa wyborcze. To oni zdecydują (11 marca) o przyszłości Grenlandii, wybierając skład nowego parlamentu. Grenlandczycy wybiorą 31 członków Inatsisartut.

i Autor: pixabay.com