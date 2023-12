Spis treści

Amerykanie prowadzą rozmowy z Katarem

Według agencji Biden zadzwonił do Al-Saniego i przedyskutował z nim „najnowsze wydarzenia w Gazie oraz na okupowanych terytoriach palestyńskich". Rozmowa skupiła się na omówieniu wspólnych wysiłków mediacyjnych, by "uspokoić sytuację i osiągnąć trwałe zawieszenie broni”.

Katar i Egipt odegrały rolę mediatorów w negocjacjach dotyczących zawieszenia broni pod koniec listopada. Wówczas palestyński Hamas uwolnił 110 kobiet, dzieci i obcokrajowców, których 7 października uprowadził z Izraela, w zamian za 240 palestyńskich kobiet i nastolatków wypuszczonych z izraelskich więzień - przypomniała agencja Reutera.

W ubiegłym tygodniu Times of Israel podał, powołując się na wysokiej rangi izraelskiego urzędnika, że władze tego kraju nie prowadziły wówczas negocjacji z Hamasem w sprawie uwolnienia kolejnych zakładników, ale dyskutowały z rządem Kataru o ramach dla ewentualnego porozumienia w tej sprawie. Uważa się, że w niewoli Hamasu w Strefie Gazy wciąż jest 129 zakładników.

Minister obrony sugeruje możliwość ataków odwetowych na cele w Iranie

Izraelski minister obrony Joaw Galant poinformował we wtorek w Knesecie (parlamencie), że Izrael podjął kroki odwetowe za atak palestyńskiego Hamasu nie tylko w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu, ale także na terytoriach Iraku, Syrii, Jemenu i Libanu; zasugerował też możliwość ataków odwetowych na cele w Iranie - poinformowała agencja Reutera.

"Prowadzimy wojnę na wielu frontach i jesteśmy atakowani z siedmiu kierunków: Gazy, Libanu, Syrii, Zachodniego Brzegu, Iraku, Jemenu i Iranu. Odpowiedzieliśmy już i podjęliśmy działania na sześciu z nich" - powiedział parlamentarzystom.

Od czasu wybuchu działań wojennych w Strefie Gazy, rozpoczętych 7 października przez atak Hamasu ze Strefy Gazy, izraelskie wojsko wielokrotnie informowało, że prowadziło ostrzał odwetowy nie tylko w tej palestyńskiej półenklawie i na Zachodnim Brzegu, lecz również na terytoriach Libanu i Syrii - zauważył Reuters.

Siły Obronne Izraela (Cahal) nie informowały - jak dotąd - o prowadzeniu takich działań w Jemenie, skąd sprzymierzeni z Iranem bojownicy Huti wystrzeliwali rakiety i drony w kierunku Izraela, zakłócając żeglugę na Morzu Czerwonym, ani w Iraku. Z terenu tego ostatniego kraju wystrzelono w ubiegłym tygodniu drona w kierunku izraelskiego miasta Ejlat, czym chwaliła się operująca tam proirańska milicja.

Armia izraelska dotychczas nie informowała również o żadnych operacjach na terenie Iranu, który to kraj jest zdecydowanie największym wrogiem Izraela, sponsorującym Hamas i libański Hezbollah - odnotowała agencja Reutera.

Iran mówi o odwecie za śmierć swojego generała

Izrael zapłaci za swą zbrodnię - oświadczył cytowany we wtorek przez portal Radia Wolna Europa prezydent Iranu Ebrahim Raisi; wypowiedź padła po tym, gdy w poniedziałek armia izraelska zabiła w Syrii jednego z dowódców irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Obrony Reza Talaei-Nik dodał, że "Syjoniści (Izrael - PAP) muszą być przygotowani na konsekwencje swojej zbrodni. A będą one bolesne".

W poniedziałek w izraelskim ataku w okolicach stolicy Syrii - Damaszku, zginął Sajed Razi Musawi, irański generał, który koordynował sojusz wojskowy między Syrią a Iranem.

O tym, że był on ważną osobą w irańskich strukturach świadczy fakt, iż irańska telewizja państwowa przerwała nadawanie wiadomości, by poinformować o jego śmierci. Przekazano, że był on "jednym z tych, którzy towarzyszyli generałowi Kasemowi Sulejmaniemu, dowódcy elitarnej jednostki Al-Kuds, gdy ten został zabity przez Amerykanów w 2020 roku w Iraku".

Prezydent Syrii Baszar al-Assad jest bliskim sojusznikiem Iranu i Rosji, które pomagają mu utrzymać się przy władzy podczas wojny domowej, trwającej w Syrii od kilku lat - przypomniał portal niemieckiego radia i telewizji Deutsche Welle.

Izrael od lat przeprowadza w Syrii ataki na cele, które określa jako powiązane z Iranem. Na początku grudnia Iran poinformował, że w izraelskich atakach zginęło tam dwóch członków Gwardii Rewolucyjnej, którzy służyli jako doradcy wojskowi.

Izraelskie wojsko zastrzeliło dwóch mężczyzn w obozie dla uchodźców

W czasie rajdu, przeprowadzonego we wtorek na obóz dla uchodźców Muchajjam al-Fawwar w pobliżu Hebronu na Zachodnim Brzegu Jordanu, Siły Obrony Izraela (Cahal) zabiły dwóch cywilów - poinformował Times of Israel.

Zastrzeleni mężczyźni mieli - odpowiednio - 17 i 31 lat. Izraelska armia - jak dotąd - nie odniosła się do tych doniesień.

Od początku wojny, rozpoczętej 7 października przez atak palestyńskiego Hamasu ze Strefy Gazy na przygraniczne kibuce i wioski, w wyniku działań odwetowych Izraela zginęło już niemal 21 tys. mieszkańców Strefy Gazy.

Na Zachodnim Brzegu Jordanu śmierć poniosło ponad 300 Palestyńczyków. Liczbę zabitych żołnierzy Izraela szacuje się na około 120.

Eksplozja w pobliżu ambasady Izraela w Delhi

W pobliżu ambasady Izraela w Delhi we wtorek doszło do eksplozji; nie ma informacji o poszkodowanych - poinformował portal Indiatoday.

Wybuch został zgłoszony władzom przez niezidentyfikowanego rozmówcę około godz. 18. czasu lokalnego (13.30 w Polsce).

Dzwoniący twierdził, że eksplozja nastąpiła na pustej działce za ambasadą Izraela. Na miejsce wysłano zespół specjalny policji wraz z saperami. Nie znaleziono niczego podejrzanego - twierdzi portal. Nie ma doniesień o poszkodowanych, ani o stratach materialnych.

MSZ Izraela poinformowało, że współpracuje z władzami Indii w celu wyjaśnienia incydentu.