Żołnierze już w pełnej gotowości. Prowadzą załadunek czołgów K2 Black Panther na defiladę

Przygotowania do defilady w Warszawie, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie z okazji święta Wojska Polskiego, idą pełną parą. Jak przekazała we wpisie na X 16 Dywizja Zmechanizowana: „trwa obecnie załadunek czołgów K2 Black Panther na defiladę wojskową 15 sierpnia w Warszawie”. A żołnierze z 20 Bartoszyckiej Brygady są w pełnej gotowości - napisano we wpisie.