Wyjątkowe zawody w Warszawie. LEGIA zaprasza na VIII Otwarte Zawody Strzeleckie

Centralny Wojskowy Klub Sportowy LEGIA Warszawa – Sekcja Strzelecka po raz ósmy zaprasza na te unikalne zawody, które łączą sportową pasję z patriotyzmem. Organizowane z myślą o weteranach działań poza granicami, funkcjonariuszach, żołnierzach i wszystkich sympatykach strzelectwa, wydarzenie odbędzie się 25 września 2025 roku na strzelnicy LEGII. To idealna okazja, by zmierzyć się w dynamicznych konkurencjach i nawiązać kontakty w gronie elity mundurowej.

Harmonogram zawodów prezentuje się następując:

11:30 – Rozpoczęcie

11:30 – 12:00 - zgłoszenie zawodników do zawodów w kategoriach: weteranów i mundurowej;

12:00 – 12:10 - odprawa techniczna na strzelnicy;

12:10 – 14:00 – rywalizacja strzelecka w kategoriach: Open, Weteran Działań poza Granicami Państwa, Mundurowa, IPA;

14:30 – 15:00 – zakończenie zawodów w kategoriach: Open, Weteran Działań poza Granicami Państwa, Mundurowa, IPA;

14:30 – 15:00 - zgłoszenie zawodników do zawodów w kategorii „Sympatyk”;

15:00 – 15:10 - odprawa techniczna na strzelnicy;

15:10 – 16:30 – rywalizacja strzelecka w kategorii „Sympatyk”;

16:45 – 17:00 – zakończenie zawodów w kategorii „Sympatyk”.

W zawodach mogą startować indywidualni uczestnicy, którzy zgłoszą się w wyznaczonym terminie zgodnie z regulaminem. Zawodnicy należący do służb mundurowych są automatycznie klasyfikowani w kategorii OPEN, ale mogą dodatkowo wybrać jedną z kategorii: Weteran Działań poza Granicami Państwa, Mundurowy lub IPA. Przed otrzymaniem metryczki startowej osoby w tych kategoriach muszą okazać odpowiednie dokumenty: legitymację Weterana lub Weterana Poszkodowanego Działań poza Granicami Państwa (w przypadku żołnierzy – odpowiednie zaświadczenie), legitymację IPA lub dokument potwierdzający przynależność do służby. Z kolei uczestnicy kategorii „Sympatyk”, czyli osoby cywilne, okazują dokument tożsamości. Udział w zawodach jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Zgodnie z regulaminem obowiązuje broń krótka i długa centralnego zapłonu kal. 9mm. Organizator zapewnia broń i amunicję dla startujących zawodników. Nie dopuszcza się startu z bronią i amunicją własną. A przestrzeliny będą kalibrowane kalibromierzem 9 mm.

Kategorie dostosowane są do różnych poziomów: od profesjonalistów w mundurze po amatorów-sympatyków, co czyni zawody inkluzywnymi. Partnerem wspierającym jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Z regulaminem zawodów można się zapoznać tutaj.

