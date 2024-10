Więcej „Gryfów” dla żołnierzy. Podpisano aneks do umowy na dostawę kamizelek kuloodpornych

Kamizelki kuloodporne dla wojska

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym:

„przedmiotem aneksu do umowy z 31 marca 2023 r., zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a LUBAWA S.A., jest dostawa w latach 2024-2025 ok. 15 tysięcy dodatkowych kompletów kamizelek kuloodpornych zintegrowanych GRYF o zwiększonej klasie ochrony balistycznej oraz dodatkowej powierzchni chroniącej ich użytkowników (ramiona, szyja, podbrzusze)”.

Wartość zamówienia na kamizelki kuloodporne wynosi ok. 160 mln złotych brutto. Zamówione kamizelki trafią zarówno do Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i wojsk operacyjnych.

Zwiększamy zamówienie na dostawę kamizelek kuloodpornych zintegrowanych #GRYF dla #WojskoPolskie. Dziś ze spółką #Lubawa podpisaliśmy aneks o wartości ok. 160 mln zł brutto podnoszący wolumen dostaw o kolejne 15 tysięcy sztuk. https://t.co/M8dpujW2WM📸@terytorialsiCC:… pic.twitter.com/PB9LC1US5S— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 24, 2024

Dbamy o bezpieczeństwo polskich żołnierzy strzegących granic. Dziś w @AgencjaUzbr został podpisany aneks do umowy z @Lubawa_Group na dostawę do końca przyszłego roku dodatkowych 15 tysięcy kamizelek #GRYF dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Lądowych. @MON_GOV_PL pic.twitter.com/xVe8u4QSNm— Paweł Bejda (@pawelbejda) October 24, 2024

GARDA: Operacja Szpej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jest to kolejny kontrakt na dostawę sprzętu ochronnego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, po tym jak 7 kwietnia br. został zawarty aneks do umowy z 8 marca 2023 r., pomiędzy Agencją Uzbrojenia a MASKPOL S.A., o wartości ok. 20 mln zł brutto, na dostawy kolejnych ok. 10 tysięcy hełmów kompozytowych HP-05 z dostawami do końca br.

Kamizelka kuloodporna zintegrowana GRYF

Kamizelka kuloodporna zintegrowana GRYF, jako środek wyposażenia indywidualnego, służy do ochrony osobistej żołnierza przed pociskami wystrzelonymi z broni strzeleckiej oraz odłamkami. Kamizelka umożliwia przenoszenie płyt balistycznych twardych oraz wkładów balistycznych miękkich, może być dodatkowo wyposażona w kieszenie na wkłady boczne, a także współpracuje z pasem biodrowym oraz panelem platformy piersiowej do przenoszenia wyposażenia Chest Rig. Elementy poszycia umożliwiają jednocześnie mocowanie kieszeni modułowych w systemie MOLLE/PALS. Może być także dostosowywana do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju stosownego wyposażenia dodatkowego.